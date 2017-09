NOUVELLES MESURES DANS L'ORGANISATION DES ÉLECTIONS LOCALES L'administration va se retirer des opérations de vote

Après les urnes transparentes, de surveillance des élections, voilà une autre mesure qui va dans le sens de l'amélioration de l'organisation des élections. La nouveauté cette fois-ci c'est que l'administration va se retirer des opérations de vote des prochaines élections locales. Cette mesure a été prise par les pouvoir publics pour les élections qui s'effectueront dans «la transparence la plus totale». L'annonce a été faite par Abderrahmane Sidini, inspecteur général au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, dans un entretien accordé hier à la Radio nationale.

«Le personnel d'encadrement, ce sont des citoyens avant tout. L'administration va se retirer le jour du scrutin pour laisser aussi bien le personnel d'encadrement que les partenaires politiques jouer le jeu et effectuer cette opération électorale dans la transparence la plus totale», a affirmé Sidini, qui estime en outre que le dispositif légal assure également la transparence du scrutin. «Le dispositif légal l'assure à travers un certain nombre de mécanismes, notamment avec la présence de la Haute Instance indépendante de surveillance des élections»,

a-t-il estimé.

Selon l'inspecteur général, la Hiise a «toutes les prérogatives pour contrôler les opérations électorales du début à la fin, ainsi que nos partenaires politiques qui pourront contrôler l'opération à travers la surveillance qu'ils vont opérer le jour du scrutin. Il y aura cinq observateurs au niveau de chaque bureau de vote, ainsi que des représentants au niveau des centres de vote, donc je ne vois pas vraiment comment il ne peut pas y avoir une transparence de ces opérations», a déclaré Abderrahmane Sidini.