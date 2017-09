POUR LUTTER CONTRE LE VOL D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ Une police de l'énergie sera mise en place

Une police de l'énergie sera mise en place avant décembre 2017 pour lutter contre le phénomène de fraude et de vol d'électricité et de gaz, a annoncé hier, à Alger le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni. La mission de cette police sera assurée par des agents assermentés, a souligné le ministre dans un point de presse tenu à l'issue d'une rencontre avec les directeurs de l'énergie des wilayas, en rappelant que cette police existait dans les années 1970. «Le consommateur d'électricité et de gaz doit payer ce qu'il consomme, ce qui n'est pas (toujours) le cas maintenant», a déploré Guitouni qui a fait savoir que les branchements frauduleux représentaient 10% des branchements installés. «Il est temps de mettre de l'ordre», a-t-il insisté en exhortant les directeurs de l'énergie des wilayas à jouer pleinement leur rôle face à ce problème qui prend de l'ampleur.