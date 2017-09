POURSUIVI POUR CORRUPTION À KOLÉA 5 ans de prison pour le... juge d'instruction

Le tribunal de Hadjout, à la wilaya de Tipasa a prononcé hier, une peine de cinq années de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 DA, à l'encontre d'un juge d'instruction poursuivi pour corruption, a-t-on appris de sources judiciaires.

Se référant à l'article 25 de la loi relative à la lutte contre la corruption, le tribunal de Hadjout a prononcé, dans une audience publique, une peine de cinq années de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 DA, en plus d'un dinar symbolique au profit de la partie civile lésée, à l'encontre d'un juge d'instruction poursuivi pour avoir reçu un pot-de-vin et des privilèges sans y ouvrir droit, a-t-on expliqué.

L'accusé a rejeté toutes les accusations retenues contre lui, arguant que toute l'affaire était un complot ourdi contre lui.

Cette affaire remonte à mars dernier, lorsque l'avocate Y.Y., relevant du barreau de Blida, a introduit une plainte auprès de la cour de Tipasa, dans laquelle elle a accusé un juge d'instruction de la 1ère Chambre près le tribunal de Koléa, de lui avoir exigé une somme de 350 000 DA, en contrepartie de l'obtention d'une nullité de citation au profit de son mandant, dans une affaire de faux et usage de faux.

Suite à quoi une souricière a été tendue au juge d'instruction qui fut arrêté en flagrant délit de réception d'un pot-de-vin dans son bureau, sis au siège du tribunal de Koléa.