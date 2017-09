AVEC UNE NOUVELLE MÉTHODE DE TRAVAIL Sonatrach se projette dans les 15 ans à venir

Par Boualem CHOUALI -

Définir la vision et développer les objectifs pour les mener à l'horizon 2030.

Le groupe Sonatrach va changer sa méthode de travail. C'est le P-DG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Keddour qui l'a annoncé hier, à partir du site de la station de production de gaz de Rhourd El Baguel. «Dans cette perspective, le groupe a élaboré une nouvelle stratégie qui s'intitule SH2030», a expliqué le P-DG en marge de sa visite du site de la station de production de gaz de Rhourd El Baguel. Selon lui, Sonatrach est en train de développer les détails de cette stratégie portant sur le moyen et long terme et dont le contenu sera révélé une fois ce projet finalisé. «Nous voulons développer la stratégie d'ici l'horizon 2030 pour pouvoir savoir où nous voulons aller, et ce que nous allons transformer l'entreprise gazière, pétrolière, (et ce que nous ferons aussi) du solaire ou bien d'autres activités. Nous allons définir la vision et développer les objectifs. Et à partir de ces objectifs, définir les moyens nécessaires à mettre en oeuvre pour les mener à l'horizon 2030», a-t-il expliqué. D'autre part, Le P-DG du groupe a avancé que Sonatrach souhaitait apporter, dès à présent, des changements dans sa méthode de travail. «Sonatrach veut définitivement changer sa méthode de travail. D'ailleurs, le slogan que nous appliquons actuellement est «leading the change» (diriger le changement). Nous devons changer le comportement de notre entreprise», a-t-il insisté. A ce propos, il a particulièrement insisté sur la gestion et la qualité des ressources humaines: «Nous allons obliger les gens à être ingénieux, à produire et à utiliser leur intelligence au profit de l'entreprise au lieu d'utiliser la bureaucratie et l'administration». Selon lui, cette nouvelle orientation dans la gestion des ressources humaines commence déjà à apporter ses fruits à travers, entre autres, la technique élaborée récemment par de jeunes ingénieurs de Sonatrach à travers l'installation additionnelle à la station de production de gaz de Rhourd El Baguel en vue de la récupération d'un volume important de gaz torché. dont une partie sera destinée à l'exportation. Ce procédé de mise en place d'une installation sur la station de production de gaz, déjà en production de Rhourd El Baguel (80 km du chef-lieu de Hassi Messaoud) a été proposé par la direction régionale de Rhourd El Baguel en vue de la récupération des gaz associés. Selon Sonatrach, la nouvelle installation a été concrétisée dans un délai de 40 jours. Toujours selon cette même source, cette technique permettra ainsi de destiner à l'exportation un volume de 6 millions de m3 sur les 17 millions de m3 de gaz torchés et récupérés quotidiennement au niveau de cette installation, tandis que les 11 millions de m3 restants seront réinjectés dans le gisement en vue de renforcer la pression et améliorer la production. Il est à souligner que le torchage ou brûlage des gaz consiste à brûler par des torchères des rejets de gaz naturel à différentes étapes de l'exploitation du pétrole et du gaz. En effet, lorsque le pétrole est extrait, il remonte à la surface accompagné d'eau et de gaz (dit gaz associé). Après avoir été séparé du pétrole, le gaz peut être «torché» (brûlé sur place) qui se manifeste par une flamme sortant d'une torchère remonte à la surface accompagné d'eau et de gaz (dit gaz associé). Après avoir été séparé du pétrole, le gaz peut être «torché» (brûlé sur place) qui se manifeste par une flamme sortant d'une torchère.