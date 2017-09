3,65 MILLIARDS PAR AN PARTENT EN FUMÉE EN MATIÈRE DE GASPILLAGE DU PAIN L'heure est à la sensibilisation

Par Hocine NEFFAH -

«Les baguettes qui finissent à la poubelle, sont au nombre de 10 millions»

Un des éléments qui rentre dans le circuit des déchets, malheureusement, c'est bien le pain. C'est offusquant de le dire, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas taire. Cette denrée précieuse qui est le pain fait partie du processus des déchets qui pullulent l'espace urbain en général. Mais la problématique de ce «déchet» nous renvoie surtout au comportement des citoyens par rapport à cet aliment substantiel pour des pans entiers de la société. Il s'agit dans ce sens, du gaspillage qui frise l'invraisemblable et qui parfois donne le tournis quand on sait que 85 millions de dinars par jour, soit un peu plus de 3,65 milliards par an, partent en fumée en matière de gaspillage du pain.La Fédération algérienne des consommateurs indique que «la quantité de baguettes produites par jour en Algérie est de 49 millions. La quantité de baguettes consommées est de 39 millions par jour. Celles qui ne sont pas consommées, c'est-à-dire, les baguettes qui finissent à la poubelle, sont au nombre de 10 millions», précise-t-elle. Ce chiffre est plus que mirobolant, il renseigne sur le degré de gaspillage qu'affiche l'Algérien envers cet élément important qui est le pain. Quand la perte se chiffre en milliards de DA, il est à se poser la question: est-il temps de se ressaisir et prendre les mesures qui s'imposent pour stopper cette gabegie de trop?! Les pouvoirs publics doivent mettre en place des mécanismes pour que cet aliment élémentaire soit approvisionné de façon rationnelle. Pour rappel, le gaspillage qui a trait au pain n'est pas le produit direct des ménages, il est l'oeuvre des restaurations collectives, à l'image des hôpitaux et les grandes entreprises, surtout celles qui disposent de bases industrielles dans le sud du pays. Cette analyse est appuyée par des études qui ont été menées par les services du ministère du Commerce auprès de ces structures économiques et industrielles. Selon cette étude, les ménages peuvent jeter une ou deux baguettes de pain dans le meilleur des cas. Mais les restaurations collectives sont la cause directe de ce gaspillage d'un produit qu'on importe en devises pour qu'il soit jeté d'une manière ahurissante. Il ne s'agit pas uniquement de revoir la stratégie d'approvisionnement des citoyens en cette matière alimentaire, mais de mener des campagnes de sensibilisations via une politique médiatique et pédagogique susceptible d'inculquer la culture civique aux citoyens qui gaspillent le pain, parce qu'il est subventionné. Alors que son prix n'est pas celui qui est affiché sur le marché de la consommation.