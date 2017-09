LES REDDITIONS DE TERRORISTES DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES Les maquis de Jijel asséchés

Par Ikram GHIOUA -

L'offensive de l'armée sur le terrain et la bonne communication ont donné des résultats.

Le ministère de la Défense nationale lance une autre fois un appel au reste des terroristes pour qu'ils saisissent l'opportunité de bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur, à l'instar de ceux qui se sont rendus aux autorités sécuritaires. Cet appel intervient juste après la reddition d'un terroriste à El Milia dans la wilaya de Jijel. Activement recherché, ce terroriste qualifié de dangereux, s'est rendu dimanche dernier avec son arme de type Kalachnikov, trois chargeurs et une paire de jumelles qu'il remettra aux forces de l'ANP. Il s'agit, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale de D. Farès alias Abou Oussama qui a rallié les groupes terroristes en 2005. L'ANP n'est pas à sa première opération dans les maquis de Jijel dont les terroristes encore terrés se rendent de plus en plus. Ce qui renseigne sur le travail extraordinaire consenti par les forces de sécurité aussi bien sur le plan de la communication que de la stratégie concernant les opérations sur le terrain. L'armée reste ainsi le meilleur défenseur de la Réconciliation nationale. L'ANP n'est pas à son premier exploit, qui, faut-il le souligner, se fait avec la participation des familles des terroristes. En effet, depuis plusieurs mois, l'ANP a enregistré de nombreuses redditions de terroristes. Il s'agit, entre autres de B. Abdelhakim allias Abou Dajana qui a pris le chemin des maquis en 1992 et de K.Yazid ayant rejoint les groupes terroristes en 1993. Ce dernier dont l'épouse et ses cinq enfants avaient décidé de rejoindre la société civile et de bénéficier des procédures portant sur la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale a été convaincu suite aux efforts de l'ANP, mais aussi l'intervention de son épouse. Lors de cette opération, les forces de l'ANP ont récupéré deux AK47 en plus d'une quantité de munitions. En juin dernier, le MDN avait annoncé la reddition, toujours dans la wilaya de Jijel, de la dénommée G. Noura, épouse du terroriste Gh. Mohamed alias Abou Yasser qui s'était rendue. L'opération a eu lieu dans la zone de Bordj Taher. Cette dernière était accompagnée de ses trois enfants, il s'agit de Abdelbari âgé de 17 ans, Yahia 14 ans et Oussama 5 ans. Tous sont nés dans les maquis et ne connaissent rien de la vie au sein d'une société. La même source précisait que cette femme avait rallié les groupes criminels en 1996. L'ANP n'a pas publié de photos de cette famille, mais ce n'est pas la première fois qu'une femme et ses enfants, sont recueillis par les soldats de l'ANP. En juillet 2015, un terroriste dénommé Boutaoui Bouzid alias El Hilali, accompagné de trois femmes, s'est rendu aux forces de l'ANP dans la même région de Jijel. Durant le premier semestre de l'année en cours, le MDN a donné le chiffre de pas moins de 10 redditions auxquelles s'ajoutent les dernières, dont certaines ont été enregistrées au Sud. L'ANP a également arrêté près d'une trentaine de terroristes suite à des opérations précises et ciblées déclenchées sur la base de renseignements.