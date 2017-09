SEMAINE DE L'ÉTUDIANT À L'INSIM DE TIZI OUZOU Un rendez-vous qui s'impose

Par Kamel BOUDJADI -

Plusieurs experts seront présents pour des conférences très attendues à l'instar de Abderrahmane Benkhalfa, ancien ministre des Finances.

Une semaine de l'étudiant se tient à l'Insim, Institut international de management à partir de samedi prochain. Cette manifestation qui s'impose désormais comme une tradition pour cette école sera l'occasion d'aborder des sujets relatifs à la thématique d'actualité qui est la «recherche d'alternatives de financement de l'économie algérienne». Plusieurs experts du domaine seront présents pour des conférences très attendues à l'instar de Abderrahmane Benkhalfa, expert financier et ancien ministre des Finances. En fait, cette semaine de l'étudiant se fixe comme objectif l'amélioration des rapports étroits de collaboration qui les lient au secteur économique et d'assurer une meilleure visibilité des entreprises algériennes partenaires. C'est également une participation active à l'entreprise de la recherche d'emploi pour des milliers de jeunes. Il s'agit aussi, selon le directeur général, Abdelmalek Younès, de nouer des relations plus larges avec l'environnement et les citoyens via une dynamique de partage, d'échange et de débat sur différents sujets d'actualité qui intéressent la société de façon générale. Ainsi, un riche programme attend les visiteurs qui viendront de divers horizons. Des stands seront réservés à tous les participants qui seront entre autres les organismes d'aide et d'accompagnement à l'emploi des jeunes comme l'Ansej, l'Anem et l'Angem.Par ailleurs, il est à signaler que l'initiative vise surtout à participer à l'oeuvre du développement de l'économie algérienne comme le prouve la thématique choisie pour cette semaine de l'étudiant. La recherche d'autres alternatives de financement de l'économie algérienne est le premier souci de l'Etat depuis plusieurs décennies. La participation de tous les acteurs est attendue sur le terrain. Un grand nombre d'experts préconise de mettre l'accent sur le développement des petites et moyennes entreprises. Ces PME peuvent enclencher une dynamique de développement sans commune mesure dans plusieurs secteurs comme le tourisme et l'artisanat. C'est aussi un moyen efficace pour résorber le chômage qui touche essentiellement la jeunesse. Ceci d'un côté. Les instituts et les écoles de ce genre participent grandement à la perfection des formations qualifiantes et adaptées au marché de l'emploi. D'un autre côté prendre en considération le niveau des formation est un atout qui rend possible et plus facile l'insertion du jeune dans le marché de l'emploi. Enfin, notons que l'année dernière, l'Insim a organisé une Semaine de l'étudiant avec la participation de plusieurs experts en économie. Des communications ont été faites sur divers sujets relatifs également à l'économie algérienne. Des expositions et des communications ont également été organisées par des représentants des dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes. Des acteurs incontournables dans la machine économique nationale mais qui devraient se moderniser afin de prendre en compte les attentes des jeunes qui se rapprochent pour des financements.