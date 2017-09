DE JEUNES CADRES À LA CENTRALE SYNDICALE Cure de jouvence pour l'UGTA

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général de la Centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd, veut rajeunir les structures de l' Ugta à travers la réhabilitation de cadres syndicaux sanctionnés abusivement par l'ex-secrétaire national chargé de l'organique à l'Union nationale des travailleurs algériens Ugta, Tayeb Hmarnia. Une réunion consacrée spécialement aux cas des cadres syndicaux marginalisés a été tenue récemment. Un représentant syndical de l'Ugta, a indiqué que Abdelmadjid Sidi Saïd, prendra des décisions de «réhabilitation» qui mettront fin aux décisions «arbitraires» prises par Hmarnia à l'encontre de nombreux responsables syndicaux officiant au niveau d'Algérie poste, du secteur bancaire, et d'un certain nombre d'Unions de wilayas de l'Ugta. Selon des sources syndicales, à travers son opération de réhabilitation des syndicalistes sanctionnés abusivement, Sidi Saïd vise à rajeunir les structures de l' Ugta. D'autre part, le secrétaire général de l'Union de wilaya de Blida, Daradji Mohamed, comptant parmi les partisans de Hmarnia, a démissionné de son poste le 9 septembre. Ce dernier a fait l'objet de trois retraits de confiance, mis sous le coude par Hmarnia. Le retrait de confiance au secrétaire général de l'Union de wilaya a été décidé conformément aux statuts et règlement intérieur de l' Ugta, lors d'une rencontre organisée récemment à Blida sous l'égide du secrétaire national chargé des relations publiques, Ahmed Ghetiche. Par la suite, les membres du bureau exécutif ont procédé à l'élection de Dahmane Foudhil comme nouveau secrétaire général de l'Union de wilaya de Blida par intérim. D'autres cadres de l'Ugta connaîtraient le même sort avec la mise en oeuvre de la loi sur les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire. Tayeb Hmarnia, désigné membre du Conseil de la nation du tiers présidentiel, a signé fin juillet un communiqué dans lequel il avait essayé d'expliquer le soutien de Abdelmadjid Sidi-Saïd (SG de l'Ugta) au président du FCE, Ali Haddad. Pour rappel, après avoir été limogé de son poste au niveau du secrétariat national et de son poste en tant que secrétaire général de l'Union de wilaya (UW) de Annaba, l'intérim a été confié à Friteh Kamel, responsable local de l'Union de wilaya, en attendant l'organisation prochaine du congrès. A titre de rappel, Abdelmadjid Sidi-Saïd a décidé de mettre fin à toutes les responsabilités et activités syndicales aux niveaux national et de l'Union de wilaya de Annaba de Hmarnia Mohamed-Tayeb, à compter du 9 septembre dernier. Le patron de l'Ugta a informé les instances syndicales aux niveaux national et local que des décisions de réhabilitation leur seront adressées ultérieurement. Le SG de la Centrale syndicale devait aussi communiquer un programme des congrès des Unions de wilaya et des Fédérations aux instances syndicales. On reproche à Hmarnia Tayeb d'être le chef de file du mouvement de dissidence engagé, en collaboration avec le député FLN de Annaba, Tliba Bahaeddine, contre le secrétaire général de l'Ugta Abdelmadjid Sidi Saïd, lors du conflit qui a opposé l'éphémère ex-Premier ministre Abdelmadjid Tebboune au président du FCE Ali Haddad. Rappelons qu'il a imposé plusieurs de ses proches à la tête des syndicats d'entreprises publiques contre la volonté des travailleurs.