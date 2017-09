BARIKA Dix blessés lors d'une bataille rangée

Par Salim BENALIA -

Les sages des deux tribus se sont réunis pour tenter d'apaiser les esprits échauffés.

Bagarres, insultes, agressivité et incivisme sont légion dans nos cités. Le phénomène de la violence constaté ça et là à travers le pays devient inquiétant. Des empoignades font une dizaine de blessés à Barika, une ville à l'est du pays qui a vécu ces dernières 48 heures au rythme d'affrontements sanglants au quartier Nasr 2, où, les protagonistes ont eu recours à toutes sortes d'armes blanches. Cette fois, ce sont deux familles qui se sont adonnées à une vraie bataille rangée. L'une est issue de Barika et l'autre de la commune El Djazar. La mêlée entre les deux camps aura duré plus d'une heure et a vu le recours à des sabres, des gourdins et autres barres de fer. Les adversaires ont même bloqué les rues avec leurs voitures et camions. Une personne a été victime de graves blessures et a dû être transportée à l'hôpital, à l'issue de ce dramatique incident. A en croire des témoins, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres est partie vers les coups de 17 heures. Les passants et quidams étaient alors surpris de voir une course-poursuite en voitures, digne des films holywoodiens, dans les rues de la paisible ville, plus précisément au quartier Nasr 2, non loin de la mosquée Okba Ibn Nafaâ El Fahri. Les conducteurs fous et sous l'emprise de l'adrénaline ont même bloqué toutes les issues menant vers ledit quartier qui a connu quelques instants plus tard des accrochages et des scènes de ruades intempestives sous les regard stupéfaits des habitants. Les rues se sont alors vidées de leur monde pour laisser place à des rixes où l'on a utilisé des cannes, des objets contondants et même des bouteilles de vin. Outre les blessés recensés, l'on fait part de dégâts matériels, notamment des dommages causés aux véhicules stationnés. Les violences n'ont cessé qu'après l'arrivée de la police. Le théâtre des affrontements fut alors déserté. Les rues étaient jonchées de pierres et de débris de verre. L'on avance que ces affrontements ne sont que le prolongement d'un différend initial survenu entre deux jeunes hommes des deux clans à l'occasion d'une fête dans la commune d'El Djazar, plus précisément, à la Mechta d'El Djazar El Charki. «L'orage» a donc persisté pour éclater dans la journée de dimanche dernier lorsque les hostilités étaient au comble de l'exaspération au quartier Nasr 2 et ont failli conduire à une catastrophe. Les sages des deux tribus se sont réunis pour tenter d'apaiser les esprits échauffés.