NOMINATION DE LAMAMRA À L'ONU "C'est une victoire de la diplomatie algérienne"

Par Salim BENALIA -

Le diplomate français s'est dit non surpris par la nomination de Lamamra au sein du perchoir onusien.

La désignation de l'ex-ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra au sein d'un conseil consultatif onusien de haut niveau chargé de la médiation internationale est une reconnaissance du rôle de l'Algérie dans le solutionnement des conflits mondiaux actuels. C'est ce qu'a déclaré Michel Reveyrand De Menthon, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région du Sahel. Selon ce dernier, ce mandat atteste de l'expertise de Lamamra dans la gestion des dossiers lourds, à la lumière de sa longue expérience dans le traitement des affaires africaines et dont la dernière en date fut le règlement de la crise du Mali via des négociations difficiles qui ont abouti à la conclusion de la paix et de la réconciliation. Dans une interview accordée à un confrère, le diplomate français s'est dit non surpris par la nomination de Lamamra au sein du perchoir onusien au vu de son riche parcours diplomatique. Lamamra avait déjà occupé de hautes fonctions au Nations unies et à l'Union africaine. Reveyrand De Menthon s'est dit impressionné par la force de travail et l'endurance de Lamamra lorsqu'il avait à se pencher sur des dossiers sensibles. Autant de qualités qu'il a pu apprécier de près à la faveur des rounds de négociations de la crise malienne qui avaient pour giron la capitale algérienne et ce durant plus de neuf mois. Le représentant européen rappelle que l'Algérie a fourni au monde de brillants diplomates qui ont laissé leur empreinte au niveau international.

Selon Reveyrand De Menthon le secrétaire général de l'ONU veille, à travers le conseil consultatif de médiation internationale, à prévenir l'enlisement des conflits mondiaux qui constituent autant de terreaux propices à l'émergence de phénomènes dangereux comme le terrorisme et le crime. Il en veut pour preuve la région du Sahel où les groupes terroristes parviennent à exécuter leurs plans funestes au moment où les gouvernements et les parties en conflit se livrent à des échanges d'accusations et à engager des affrontements armés qui ne font que pérenniser les crises. Reveyrand De Menthon sur le rôle de veille qui incombe à son organisation, tout en encourageant le dialogue et le règlement des conflits avec des moyens pacifiques.