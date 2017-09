59E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU GPRA Les premiers jalons de la diplomatie algérienne

Par Brahim TAKHEROUBT -

Les participants à une conférence sur le «Gouvernement provisoire de la République algérienne (Gpra) et son rôle dans la conduite de la lutte de libération 1958-1962», ont mis en avant hier, le rôle de ce Gouvernement dans l'internationalisation et la mobilisation de la communauté internationale autour de la cause algérienne. Organisée par le Centre national des études et des recherches sur le Mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954 (Cnermn 54), à l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire de la création du Gpra, la conférence s'est penchée sur le rôle de cette institution révolutionnaire dans l'internationalisation de la cause nationale faisant entendre ainsi les revendications légitimes du peuple algérien.

Dans ce contexte, l'historien Omar Boutherba a évoqué les raisons et les étapes de la création du Gpra, dont le rôle était d'assurer le volet diplomatique de la Guerre de libération, avant de passer en revue les plus importantes correspondances adressées par le Gpra aux différentes instances et organisations internationales.

Lors de cette rencontre à laquelle ont assisté des membres de la famille révolutionnaire, des chercheurs ainsi que des représentants de corps de sécurité, l'enseignant chercheur, Ahmed Messaoud, a mis en exergue le niveau de maîtrise des relations internationales par les dirigeants du Gouvernement provisoire et son impact sur son action en matière de reconnaissance et d'appui internationaux à la cause nationale.

Pour sa part, le directeur du Cnermn54, Djamel Eddine Miadi, a lu un message au nom du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, dans lequel il a mis en avant l'importance de la commémoration de l'anniversaire du Gpra, qui a permis de jeter les bases de la diplomatie algérienne, rappelant, à ce propos, les réalisations de cette institution révolutionnaire.

A cette occasion, un film documentaire sur «Les Institutions de la Révolution du 1er Novembre» a été projeté.