ELECTIONS LOCALES À TIZI OUZOU Le FFS rendra publique sa liste à l'APW

Par Kamel BOUDJADI -

Le FFS est le premier à rendre publique hier la liste de ses candidats à l'APW, devançant ainsi tous les partis et les indépendants.

Les autres partis annonceront leurs listes dans les prochains jours. Le FLN, qui compte reconquérir plus de sièges, lors de cette échéance, prépare, selon des sources au fait de la maison, une grande surprise. Les électeurs, ajoute notre source, seront étonnés par la qualité des candidats qui seront envoyés au charbon.

Si le parti de Hocine Ait Ahmed est arrivé en premier à annoncer sa liste des candidats à l'APW, c'est un signe de stabilité au sein de ses structures. Hier à l'annonce de la liste conduite par Youcef Aouchiche, les militants interrogés étaient confiants quant aux chances de leur parti. C'est d'ailleurs la première fois qu'une liste est annoncée sans provoquer de remous dans les structures d'un parti politique. Cette stabilité reconquise agira, sans nul doute, sur les chances du FFS dans cette bataille électorale entre les géants car en effet ses adversaires ne sont pas moins colosses, à l'instar du FLN et du RND.

En effet, la liste du FFS semble recueillir l'aval de la base militante. Ce qui le met en pole position, mais ses adversaires ne sont pas moins nantis. Au FLN, des voix annoncent Mme Meftali, ex-élue à l'APN, pour conduire la liste. Au cas où la nouvelle se trouvait confirmée, le FLN serait ainsi le premier parti à présenter une femme tête de liste aux élections locales dans la wilaya de Tizi Ouzou. Pour sa part, le RND garde le secret sur sa liste, mais comme à l'accoutumée, ce parti a toujours su se placer parmi les grands. A l'APW le Rassemblement national démocratique, plusieurs noms circulent à l'instar de celui d'Idir Iken. Beaucoup de militants approchés pronostiquaient ce militant qui a fait ses preuves sur le terrain. Mais, les prochaines heures risquent tout de même d'apporter des démentis à tous les pronostics étant donné que les partis en question gardent le secret pour des raisons bien particulières. Cependant, comme d'habitude, les élections locales ne se passent jamais sans l'autre parti important, le RCD. En vue de cette échéance, bien que connaissant quelques difficultés au niveau des communes, il semblerait que la balance s'est stabilisée sur le nom de Mohand Ikherban, l'ancien sénateur du parti et ancien président de l'APW. Par ailleurs, notons que le mandat prochain nécessite des candidats qui ont des idées car les budgets seront moins fournis que par le passé. Le budget de la wilaya a été divisé par deux lors de l'exercice actuel et il le sera encore beaucoup plus dans les prochaines années. Cette année, la commission finances de l'APW a réparti quelque 12 milliards de centimes sur toutes les communes marquant là une rupture brutale avec les anciennes dotations budgétaires. C'est pourquoi donc, les élus auront plus à réfléchir qu'à dépenser. Et en la matière, il vaudra mieux s'abstenir que de se lancer dans l'aventure. En tout état de cause, les courses seront clôturées ce samedi 23 septembre avec la fin des délais de retrait des formulaires de candidatures.