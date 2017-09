LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE TOURISME Le chaînon manquant

Par Massiva ZEHRAOUI -

Partenariat entre le Fnac et le groupe Hôtellerie tourisme et thermalisme (Htt)

Les deux secteurs ont conclu, hier à Alger, une convention de partenariat sur le renforcement des compétences de travail du personnel du tourisme.

Le ministère du Tourisme apporte son appui à la formation professionnelle. Les deux secteurs ont conclu, hier à Alger, une convention de partenariat sur le renforcement des compétences de travail du personnel du tourisme, entre le Fnac et le groupe Hôtellerie tourisme et thermalisme (Htt). Elle concerne en particulier la formation des maîtres d'apprentissage chargés de l'encadrement pédagogique des apprentis au niveau des filiales du groupe HTT dans un nombre de spécialités, notamment la cuisine, la restauration et l'accueil, a indiqué la représentante de HTT, Leïla Cherfi dans une déclaration à la presse. Elle a souligné que cette convention concerne aussi la formation des directeurs des ressources humaines dans le domaine de l'ingénierie de formation et l'élaboration des plans de formation ainsi que la formation et le perfectionnement de 3000 salariés du groupe sur des thèmes répartis en 14 domaines d'activité du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et du thermalisme. Leila Cherfi a fait savoir que «l'investissement colossal en matière d'infrastructures, est accompagné d'investissements liés à la formation et la mise en place d'un système de qualité pour améliorer les prestations de services». Elle relèvera que HTT gère un total de 66 hôtels et neuf stations thermales à travers le territoire national. Pour sa part, le directeur général du Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue (Fnac), Abdelkader Touil, considère cette convention comme étant la «première au niveau national en matière de promotion de l'apprentissage et de la formation continue». Car elle a permis de «regrouper le financement de trois actions importantes pour prendre en charge la formation des jeunes dans le domaine de l'hôtellerie». Il ajoute encore que cette convention ouvre le champ à la concertation entre les formateurs et les professionnels afin d'améliorer la qualité de la formation. Il a informé à ce propos que des séminaires et des rencontres seront organisées pour évaluer le travail effectué et échanger les expériences en matière d'identification des nouveaux métiers dans l'hôtellerie et le tourisme. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacene Mermouri, a précisé en marge de cette cérémonie, que la formation se trouve être la clé du schéma de la réussite du Schéma directeur de l'aménagement touristique (Sdat), initié par son secteur. Elle devient d'autant plus indispensable dans un contexte où «le tourisme doit faire face à la concurrence sur plusieurs fronts, celui du marché touristique d'une part, mais aussi une concurrence interne relative à la qualification de la ressource humaine, d'autre part». Il a rappelé que «l'Etat et les pouvoirs publics ont donné de la considération à ce secteur en accentuant l'effort en matière d'investissement touristique» à travers le lancement de nouveaux projets touristiques (1 800 projets agréés, dont plus de 500 en cours de réalisation au niveau national, parmi lesquels 197 projets pour la seule wilaya d'Alger). Mermouri a indiqué, en outre, que dans le cadre du renforcement et la modernisation des capacités d'hébergement des structures existantes relevant du groupe, «une enveloppe financière de 120 milliards de dinars (crédits bancaires) a été consacrée à la modernisation de 66 unités hôtelières à travers le territoire national». Par ailleurs, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, également présent lors de cette rencontre, a soutenu que la responsabilité de son secteur est «d'assurer une formation pour qualifier la ressource humaine nécessaire à la sphère du développement économique». Mais aussi «de prendre en charge la formation continue des travailleurs déjà en poste, afin d'actualiser leurs compétences et améliorer leurs performances», a-t-il expliqué.