IL DÉJOUE LE COMPLOT, RAJEUNIT LE STAFF ET EFFECTUE UNE TOURNÉE DANS PLUSIEURS WILAYAS Foudroyante réplique de Sidi Saïd

Par Mohamed BOUFATAH -

Le siège de l'Ugta

L'Ugta organise à partir du 21 septembre des conférences régionales des cadres syndicaux à travers plusieurs wilayas.

Après la cure de jouvence qu'il veut imprimer aux structures de son organisation, Abdelmadjid Sidi Saïd passe à l'étape supérieure. Récemment, il a entamé l'opération de réhabilitation des cadres syndicaux sanctionnés abusivement par l'ex-secrétaire national chargé de l'organique à l'Union nationale des travailleurs algériens Ugta, Tayeb Hmarnia. D'autre part, le secrétariat national de l' Ugta organise du 21 septembre au 9 octobre prochain des conférences régionales des cadres syndicaux à travers plusieurs wilayas. Il s'agit respectivement des wilayas de Ouargla, Oran, Sétif et Alger. A travers son communiqué, l'Ugta précise que son patron, Abdelmadjid Sidi Saïd, aura, dans la foulée de ces conférences, l'opportunité d'exposer sa nouvelle stratégie syndicale. Il sera également question, d'après le même document, «de conforter les cadres syndicalistes dans leur militantisme et engagement à ne ménager aucun effort à élargir la base syndicale, à amplifier l'esprit qui anime l'Ugta et accentuer la déontologie syndicale de solidarité pour le développement économique et la stabilité sociale». Dans sa circulaire d'action, datant du 10 septembre dernier, Sidi Saïd plaide pour la consolidation du fonctionnement efficace de l'Ugta, «qui doit être relancé dans le cadre des ses statuts issus de son 12e congrès». «L'objectif est de donner, aux syndicalistes, les moyens méthodologiques nécessaires à leur mission», est-il noté.

Il sera question de tenter de rétablir la confiance en l'Ugta, «particulièrement par le respect démocratique de la volonté des travailleurs dans leur libre choix de leurs représentants», est-il relevé. «Le choix démocratique des travailleuses et travailleurs doit être une doctrine à tous les niveaux des instances et des structures syndicales de l'organisation», peut-on lire également. Dans ce contexte, il est énuméré certaines dispositions à respecter lors des opérations électorales internes. Il est, dans ce sens, recommandé qu' «aucune suspension d'activités syndicales, à tous les niveaux de la hiérarchie syndicale, ne peut être prise sans dossier motivant et après accord préalable du secrétariat national. Tout contrevenant à cette disposition sera sanctionné». En outre, on insiste sur le fait que les délégués au congrès de Fédérations nationales, Unions de wilaya, Unions locales, coordinations et des syndicats d'entreprises nationaux doivent être élus à bulletins secrets pour leur dégagement au congrès et lors des élections de la commission exécutive ou du conseil exécutif. Les candidats aux élections doivent remplir les conditions d'éligibilité énoncées par le règlement intérieur. Les différentes élections seront supervisées par une commission électorale composée de trois membres délégués au congrès, élus par l'Assemblée générale élective du congrès. La commission électorale dresse un procès-verbal dûment signé par ses membres, lu devant l'Assemblée générale et deux exemplaires seront remis au secrétariat national. Tout passe-droit ou toute interférence sont bannis dans tout le processus électoral. La section syndicale est élue par son collectif en toute démocratie requise. Les collectifs des travailleurs sont invités à signaler, au secrétaire général de l' Ugta, toute atteinte aux statuts et règlement intérieur. Le Secrétariat national instruit toutes les instances syndicales à investir dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs ainsi que des retraités, dans tous les secteurs d'activités, public, privé et fonction publique. Pour rappel, Abdelmadjid Sidi Saïd a décidé de mettre fin à toutes les responsabilités et activités syndicales aux niveaux national et de l'Union de wilaya de Annaba de Hmarnia Mohamed-Tayeb et ce, depuis le 9 septembre dernier. Sidi Saïd a également instruit toutes les instances syndicales aux niveaux national et local de ne plus tenir compte des notes et des décisions prises par Hmarnia Mohamed-Tayeb, en les informant que des décisions de réhabilitation leur seront adressées ultérieurement. Le patron de la Centrale syndicale souligne qu'un programme des congrès des Unions de wilaya et des fédérations sera communiqué aux instances syndicales lors des rencontres prévues à cet effet.