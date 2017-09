ELECTIONS LOCALES: Magistrats et présidents des commissions travailleront jusqu'à 21 h

Le ministère de la Justice a annoncé hier la prolongation des heures de travail des magistrats et des présidents des Commissions administratives électorales au niveau des sièges des Assemblées populaires communales (APC) jusqu'à 21h00 les mercredi, jeudi et vendredi et jusqu'à minuit samedi prochain.

La présentation des formulaires de souscription des signatures individuelles pour les listes des candidats à l'élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) prévue le 23 novembre prochain «se poursuivra au niveau des sièges des APC jusqu'à 21h00 les mercredi, jeudi et vendredi et jusqu'à minuit le samedi, dernier délai fixé par la loi», précise le ministère dans un communiqué. Les formulaires de souscription des signatures individuelles doivent être présentés, accompagnés d'une fiche informatisée comportant les informations sur signatures, au président de la Commission administrative électorale territorialement compétente pour l'élection des membres des APC et des APW, ajoute la même source.