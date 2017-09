PROGRAMMÉ À LA SAFEX Le 11e Salon Alger Industries se tiendra du 10 au 13 octobre

Avec plus d'une centaine d'exposants algériens et étrangers déjà programmés et des milliers de visiteurs attendus, le Salon professionnel international de l'industrie «Alger Industries 2017» se tiendra cette année, pour sa onzième édition, du 10 au 13 octobre prochain, au Palais des expositions des Pins maritimes (Safex), à Alger, apprend-on auprès de ses organisateurs, à Batimatec Expo Spa. La manifestation économique et commerciale, traditionnellement placée sous le patronage du ministre de l'Industrie et des Mines, regroupe l'ensemble des groupes industriels, opérateurs économiques, porteurs de projets, institutions d'accompagnement, organismes financiers et normatifs, experts et artisans.

Diverses activités et autres actions de communication et de sensibilisation seront organisées en marge de l'exposition. «Le Salon Alger Industries 2017 a pour objectif de regrouper un maximum d'industriels et professionnels du secteur et constituer un moment privilégié d'échanges d'expériences, d'expertises et d'intensification des relations d'affaires, de coopération et de partenariats», soulignent les responsables de Batimatec Expo. Pour ces mêmes responsables,

«Alger Industries 2017» vise également à contribuer à une meilleure connaissance de l'industrie algérienne et de son fort potentiel de développement, à faire connaître les innovations technologiques et les nouveaux produits, équipements, process et prestations et accroître l'attrait envers les capitaux extérieurs ainsi qu'informer les investisseurs potentiels sur les récentes évolutions du climat des affaires en Algérie.Il s'agira par ailleurs, principalement lors des échanges entre les opérateurs présents et les rounds d'information au programme, de dresser un tableau exhaustif des récentes évolutions réglementaires, législatives, administratives et institutionnelles, mais aussi de présenter les opportunités et les avantages en matière d'investissement et de mesurer les atouts de la nouvelle stratégie industrielle mise en place par les pouvoirs publics.