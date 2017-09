IL EST ARRIVÉ HIER, AVEC SON ÉPOUSE À ALGER Le message du nouvel ambassadeur américain

Par Brahim TAKHEROUBT -

Arrivé hier, à Alger accompagné de son épouse Karen, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, John P. Desrocher, a aussitôt adressé un message aux Algériens sur la page facebook de l'ambassade indiquant que lui et son épouse sont ravis de vivre et de travailler en Algérie. «Je suis allé quatre fois en Algérie et à chaque visite j'ai découvert de nouvelles choses sur votre grand pays», a dit l'ambassadeur américain dans une vidéo postée sur la page Facebook de l'ambassade.

«Je suis ravi de retourner en Algérie, mais j'ai hâte aussi de sortir de la capitale pour voir tout ce que je peux de votre pays fascinant. Mon épouse Karen et moi sommes ravis à l'idée de vivre dans un pays à la population si généreuse et si chaleureuse», a-t-il ajouté soulignant qu' «en tant qu'ambassadeur, ma mission sera d'élargir la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines et de renforcer l'amitié entre les Américains et les Algériens». Visiblement très porté sur la culture et l'histoire, le nouvel ambassadeur n'a pas caché son ardent désir de découvrir ces facettes de l'Algérie. «J'ai hâte d'en savoir plus sur la culture et l'histoire de l'Algérie», a-t-il avoué avant de solliciter les Algériens à l'aider et à l'orienter vers des lieux et des sites à visiter. «Veuillez visiter la page facebook de l'ambassade et m'indiquer où aller et quels endroits visiter», a-t-il souhaité avant de conclure sa vidéo par: «A bientôt! Saha.»

Souhaitons alors à l'ambassadeur et à son épouse la bienvenue en Algérie pays du soleil et des fruits au goût exceptionnel.