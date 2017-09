PERFORMANCES ÉCONOMIQUES Des chiffres qui nous interpellent

Par Mohamed BADAOUI -

Ces clopinettes à la portée de n'importe quelle PME sont loin de contrebalancer la facture des importations

L'Algérie demeure soumise aux fluctuations du bulletin des prix des hydrocarbures et n'arrive pas à vivre d'autre chose.

En l'espace de huit mois, l'Algérie a importé près de 6 milliards de dollars de nourriture et n'a exporté que l'équivalent de 244 millions de dollars (soit 25 fois moins) de biens alimentaires.

Le plus grand pays d'Afrique vend aussi quelque 50 millions de dollars en biens d'équipement, 43 millions en produits, 13 millions de produits de consommation non alimentaires et 0,16 million en équipements agricoles. Ces clopinettes à la portée de n'importe quelle PME sont loin de contrebalancer la facture des importations qui, elle, dépasse les 45 milliards de dollars par an.

Pour sa part, le taux de couverture des importations par les exportations a plafonné, fin août, à 76% et il faudra prier pour que le prix du pétrole augmente afin que ce ratio atteigne 25% et arrive ainsi à un solde nul. Ce chiffre important qui mesure l'indépendance économique d'un État indique que les choses vont très mal et que la structure de l'économie algérienne est à revoir de fond en comble.

Le gain de 5 milliards de dollars durant les premiers huit mois de 2017 par rapport à la même période en 2016 est un résultat ridicule par rapport aux ambitions du pays et de l'énorme potentiel qu'il recèle. Car cette performance n'est due ni à l'amélioration de ses exportations hors hydrocarbures ni même à une baisse significative de ses importations, mais au pétrole et au gaz qui forment toujours 95% des ventes algériennes à l'étranger. Celles-ci ont atteint près de 24 milliards de dollars de janvier à septembre 2017.

Cette manne qui renferme dans ses replis un poison, maintient le pays dans un état de profond engourdissement. Et il ne faut s'attendre à aucune amélioration puisque cette léthargie a apparemment contaminé même les imaginations.

Plusieurs secteurs pourraient contribuer à élever le niveau des richesses, mais demeurent, inexplicablement en jachère faute d'idées ou de bonne volonté. En tête, le tourisme. Cette activité qui est capable de devenir un puissant moteur économique patine pendant que, partout en Méditerranée, elle rapporte des cents et des mille pour les pays qui l'ont valorisée. En Algérie, des paysages magnifiques, des sites historiques et culturels, et une nature hautement contrastée n'attirent que peu de touristes étrangers.

L'agriculture algérienne, si elle se modernisait, pourra elle aussi exporter ses fruits et légumes dans le monde entier, en plus de nourrir convenablement les Algériens. Les nouvelles technologies ont également offert à de petits pays comme la Finlande, l'occasion de se développer rapidement, mais jouissent de peu d'intérêt, ici. Au début des années 1990, le petit Etat scandinave a opté pour la création d'un environnement favorable à l'innovation et a aménagé son territoire en fonction de cet objectif. Par la concentration des centres de recherche et de développement, il a réussi à devenir une plaque tournante de la production du savoir orienté vers l'économie et détenir maintenant la plus forte intensité dans ce domaine parmi les pays de l'Ocde.

En parallèle, la Finlande a fortement investi dans l'éducation et l'enseignement supérieur pour fournir la matière grise nécessaire à ses industries. Elle a en outre développé considérablement les technologies de l'information et de la communication qui ont fait d'elle, un des leaders mondiaux de la téléphonie mobile. Nokia est là pour le prouver. Pourtant, la petite nation scandinase n'a intégré l'économie de marché que dans les années 1980.L'autre exemple est celui de la Pologne qui, 30 ans plus tôt, avait une économie de type soviétique frappée de surcroît par l'hyperinflation, la faiblesse de sa monnaie et par le chômage massif. Mais après un plan baptisé à l'époque «thérapie de choc», l'Etat slave a amorcé une transition économique rapide pour devenir florissant.

En 2007, la croissance de son PIB avait atteint 6,5% et dépassé la moyenne de l'UE de 2,9%. Ces résultats impressionnants sont dus à une forte hausse des exportations, des investissements et de la production industrielle. En 2014, malgré la crise européenne, la Pologne réalisait l'un des plus forts taux de croissance de l'Union et attirait 10 milliards d'euros d'investissements étrangers.

Alors pourquoi pas l'Algérie? La question reste entière mais les observateurs avertis savent que le plus grand handicap de notre pays reste la mentalité défavorable à l'action, à l'entreprise et à l'innovation qui y sévit depuis fort longtemps.