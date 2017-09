HUIT ACCORDS DE COOPÉRATION SERONT SIGNÉS LORS DE SA VISITE Medvedev à Alger le 10 octobre

Par Hocine NEFFAH -

Le Premier ministre russe

L'Algérie à travers son ministre des Finances table sur le renforcement du partenariat stratégique dans le domaine industriel.

Le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, effectuera une visite en Algérie le 10 octobre prochain, ont indiqué hier, à Alger le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya et le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak. Dans un point de presse, tenu à l'issue des travaux de la 8ème session de la commission mixte algéro-russe, les deux ministres ont avancé que lors de cette prochaine visite de Dmitri Medvedev en Algérie, de nouveaux accords de coopération seraient signés entre les deux pays. Selon Alexandre Novak, cette visite devrait être couronnée par la signature de huit accords. Par ailleurs, la 8ème session de la commission mixte algéro-russe s'est tenue hier à Alger. Elle a été coprésidée par le ministre des Finances Abderrahmane Raouya du côté algérien et par le ministre de l'Energie Alexandre Novak du côté russe. La nouvelle version de cette session se veut comme une évaluation de l'état d'exécution des recommandations consignées au procès-verbal de la 7ème session qui s'est tenue à Moscou les 30 et 31 juillet 2015, a précisé Abderrahmane Raouya. «La 8ème session de la commission mixte algéro-russe est une occasion pour afficher l'entière disponibilité de l'Algérie concernant la consolidation du partenariat stratégique et les avancées enregistrées entre les deux pays dans le domaine industriel, nucléaire civil et maritime», a indiqué Raouya. L'Algérie à travers son ministre des Finances table sur le renforcement du partenariat stratégique dans le domaine industriel en donnant plus de vitalité et de dynamique au forum des hommes d'affaires pour booster l'économie des deux pays. Ce n'est pas par hasard si le ministre des Finances insiste sur la nécessité de «donner un sens concret au partenariat en engageant une coordination concrète entre les chefs d'entreprises et les hommes d'affaires des deux pays», a précisé le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. Dans ce sens, il a déclaré: «Nous souhaitons que les entreprises russes s'impliquent dans des domaines plus importants et porteurs chez nous», a-t-il indiqué.

L'Algérie vise, à travers ce partenariat stratégique avec les Russes, à mettre en place une véritable coopération franche sur fond de négociation autour des questions qui intéressent le pays, à l'image de l'agriculture, la santé et la formation professionnelle, en somme, un partenariat multisectoriel. En effet, l'Algérie a surtout misé sur la filière de l'agroalimentaire en matière d'échange commercial. Cette approche devrait être développée pour que l'échange prenne un caractère plus renforcé en ciblant l'investissement comme démarche pragmatique et génératrice de richesse pour le pays. C'est ce qui a poussé le ministre Raouya à déclarer lors de l'ouverture de la 8ème session de la commission mixte algéro-russe qu'«il faut privilégier les actions concrètes pour réaliser les objectifs de ce partenariat stratégique», a-t-il préconisé.

Quant au ministre russe de l'Energie Alexandre Novak, il a affirmé que le partenariat stratégique avec l'Algérie «montre que l'expérience des années précédentes a donné des résultats concrets, il reste maintenant à consolider la coopération, surtout dans son volet lié à l'industrie et le monde des affaires», a-t-il recommandé.

Le coprésident de la commission mixte algéro-russe, Alexandre Novak, s'est attelé à énumérer les volets de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, surtout ceux en rapport avec le nucléaire civil, le transport maritime, la santé et dans le secteur de l'agroalimentaire et le phytosanitaire. Le ministre russe de l'Energie a indiqué que «le volume des échanges a doublé durant le premier semestre de l'année 2017 par rapport à la période de 2015-2016, elle est de 4 milliards de dollars», a-t-il déclaré.Quant au renforcement du partenariat stratégique, Alexandre Novak a réitéré la volonté de son pays d'aller de l'avant pour investir et apporter sa contribution dans le secteur de l'habitat pour lequel il a souligné que «nous sommes très intéressés à investir dans le secteur de l'habitat et la formation professionnelle spécialisée comme c'est le cas pour la filière maritime et des télécommunications», a-t-il mentionné. Le ministre russe de l'Energie, s'est dit très optimiste quant au renforcement du partenariat stratégique avec l'Algérie surtout que «le monde connaît une situation très tumultueuse, comme c'est le cas au Moyen-Orient et en Afrique», a-t-il insisté. La 8ème session de la commission mixte algéro-russe aura à mettre en oeuvre une stratégie nouvelle de coopération bilatérale sur le plan scientifique et technique.