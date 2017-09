DERNIÈRE SESSION DE L'APW DE TIZI OUZOU AVANT LES ÉLECTIONS Un ressort pour1 500 villages

Par Kamel BOUDJADI -

Les 12 et 13 octobre prochain, aura lieu la cérémonie de remise des Prix du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou

Cette édition a la particularité de se dérouler à la veille des élections locales qui introniseront d'autres exécutifs à la tête des communes et de la wilaya.

L'Assemblée populaire de la wilaya se réunissait hier pour l'examen du budget supplémentaire du prochain exercice mais l'ambiance paraissait clairement basculer vers le bilan. Tirant à sa fin, l'assemblée sortante a un bilan à présenter. En la matière, elle a beaucoup donné à la wilaya et les exemples sont nombreux. Un exemple de ce travail fourni sur le terrain réside dans le concours Rabah Aïssat du village le plus propre qui s'impose désormais comme une tradition. Les prochains exécutifs ne pourront jamais l'effacer de l'agenda, car les villages sont des centaines à se préparer pour y prendre part. A l'avenir, ce concours fera même des émules comme celui qui se tient dans la wilaya de Blida. Cette édition a la particularité de se dérouler à la veille des élections locales qui introniseront d'autres exécutifs à la tête des communes et de la wilaya. En effet, selon le programme de l'APW, les 12 et 13 octobre prochain, aura lieu la cérémonie de remise des prix du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou après une année de préparation et d'examens. La fête aura vraisemblablement lieu à la Maison de la culture en présence des autorités qui ont commencé à y prendre part depuis le passage à la tête de la wilaya de Abdelkader Bouazgui, l'ex-wali et actuel ministre de l'Agriculture. A la tête de la wilaya, il s'était donné à fond pour la réussite de ce concours après une interruption de cinq années. Ce concours est le signe incontestable d'une volonté tenace de donner à la wilaya de Tizi Ouzou un mécanisme à même de rectifier le désastre environnemental qu'elle connaît actuellement. C'est là un ressort qui permettra aux 1500 villages qui la composent de rebondir et de redevenir la petite Suisse d'Algérie comme au bon vieux temps. Par ailleurs, notons que cette session a également une autre particularité, incontestablement celle de la réduction drastique des enveloppes budgétaires.

Celle-ci sonne comme un avertissement à l'adresse des prochains élus qui devront sans nul doute compter sur d'autres sources de financement que les habituels PCD et autres. Les prochains élus auront à fouiller dans les moindres recoins ou niches où ils pourront creuser pour trouver des sources de financement à leurs projets. En d'autres termes, il ne faudra jamais promettre monts et merveilles aux citoyens sans savoir où trouver le trésor.

Les maires et autres élus aux APC comme à l'APW devraient faire appel aux compétences afin de lancer une véritable réfexion sur les richesses de la wilaya de Tizi Ouzou. La réflexion portera également sur les voies et les moyens juridiques afin d'y parvenir. Enfin, l'actuelle assemblée a, pour rappel, grandement travaillé, pour permettre de lancer beaucoup de projets structurants dans la wilaya. Toutefois, le bilan n'est pas tout blanc.

Mais des points noirs devraient être soulevés, à l'instar de son incapacité à venir à bout des oppositions qui ont paralysé un grand nombre d'autres projets structurants. Les élus actuels, s'ils venaient à se représenter pour un autre mandat, devraient penser à faire profiter les nouveaux de leur expérience.