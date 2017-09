LES FESTIVITÉS AURONT LIEU LE 8 NOVEMBRE PROCHAIN Le débarquement des Alliés sera célébré en Algérie

Par Massiva ZEHRAOUI -

«L'Algérie a joué un rôle mondial pour mettre un terme au régime brutal d'Hitler»

Le 75ème anniversaire marquant cet événement sera commémoré dans la capitale.

Fait inédit dans l'histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 75ème anniversaire du débarquement des troupes alliées en Algérie en 1942, sera célébré le 8 novembre prochain en Algérie. C'est l'ambassadeur britannique en Algérie Andrew Noble qui l'a annoncé mardi dernier, alors qu'il était en déplacement à Tizi Ouzou. Qualifiant cet événement d'épisode «marquant» dans l'histoire, le diplomate a souligné que «l'Algérie a joué un rôle mondial pour mettre un terme au régime brutal d'Hitler», a-t-il précisé. «Cet événement sera également une occasion pour commémorer aussi le sacrifice des enfant de ce pays et surtout des mères algériennes, qui ont été impliqués dans cette guerre. Un sacrifice qui n'a pas été assez commémoré», a-t-il ajouté. En ce qui concerne la coopération algéro-britannique, Andrew Noble à fait savoir que celle-ci aspire à se renforcer davantage dans le secteur des hydrocarbures. Pour ce faire, une vingtaine de chefs d'entreprises, spécialisées dans ce créneau séjourneront prochainement en Algérie. Cette délégation est donc attendue dimanche prochain dans la capitale. Cette rencontre se veut une opportunité pour les investisseurs des deux pays afin de consolider leurs rapports. C'est justement ce qu'a tenu à affirmer le même représentant. «Nous somme prêts à faire ce qu'il faut pour établir une connexion entre le Royaume-Uni et l'Algérie», a-t-il souligné lors d'une rencontre avec les opérateurs de la wilaya de Tizi Ouzou, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Djurdjura (Ccid) à l'hôtel les Trois Roses. L'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie a déclaré qu'il remettra des invitations aux chefs d'entreprise de la wilaya de Tizi Ouzou activant dans le secteur des hydrocarbures pour assister à cette réception afin de rencontrer d'éventuels partenaires en Ecosse, ajoutant que cette visite sera une opportunité pour les investisseurs des deux pays afin de nouer des contacts directs. La volonté de la Grande-Bretagne d'encourager cette coopération énergétique n'est pas nouvelle.

Ces dernières années, les deux pays ont engagé de vraies discussions inhérentes aux moyens de développement de ces relations dans le domaine de l'énergie, particulièrement des hydrocarbures. L'Algérie de son côté, a toujours appelé les entreprises britanniques à étudier les opportunités de coopération avec les entreprises algériennes dans le domaine des hydrocarbures. A maintes reprises les grandes possibilités d'investissements pour les investisseurs anglais en Algérie ont été évoquées. En marge de sa visite à Tizi Ouzou le diplomate britannique a rencontré le wali, Mohammed Bouderbali, pour discuter des possibilités d'investissement dans la wilaya. Andrew Noble s'est également rendu à l'université «Ahmed Tessa», où il a abordé avec le recteur l'enseignement de la langue anglaise.

Lors de cet entretien qui s'est déroulé au rectorat, Andrew Noble n'a pas manqué de montrer un vif intérêt pour le développement des relations avec l'université algérienne qu'il a considérée comme «la locomotive de développement de toute la wilaya». Il a en outre, fait état d'opportunités d'investissement dans la wilaya de Tizi Ouzou, notamment dans le secteur du commerce. Il faut souligner que la visite de cette délégation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Elle se déroulera «au niveau de la résidence de ce représentant diplomatique en présence d'investisseurs algériens».