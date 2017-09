INDICE DE DÉVELOPPEMENT, CHÔMAGE, NOUVELLE MONNAIE, FISC Ouyahia répondra aux députés

Par Nadia BENAKLI -

Le Premier ministre lors de son intervention à l'APN devant les députés

Devant la mobilisation du quartette FLN, RND, MPA et TAJ, le plan d'action du gouvernement passera comme une lettre à la poste.

Le Premier ministre se rendra ce matin à l'APN pour obtenir l'aval du Parlement sur sa feuille de route. Les trois jours de débat sur le plan d'action du gouvernement ont été marqués par une ambiance morose et des absences, les députés se présenteront en force pour applaudir la démarche de l'Exécutif. La séance de vote se déroulera sans tracas ni aucune menace. Le gouvernement n'a rien à craindre puisque la voie est sécurisée et le passage est garanti.

L'opposition qui rejette cette feuille de route ne constitue aucun risque. Devant la mobilisation du quartette FLN, RND, MPA et TAJ, le plan d'action du gouvernement passera comme une lettre à la poste. Sur l'ensemble des 462 députés, la coalition compte à son actif plus de 290, soit plus de la moitié. Ce qui lui permet d'assurer un vote à la majorité écrasante pour le gouvernement. La coalition a d'ailleurs appelé ses élus à ne pas manquer le rendez-vous d'aujourd'hui pour constituer un barrage contre l'opposition. Celle- ci n'arrive pas à s'organiser pour se constituer en une force de frappe. Elle est même partagée dans ses positions entre rejet et boycott du projet de loi. Contrairement aux partis de la coalition qui ont adopté une seule position, ceux de la coalition n'ont pas jugé utile de se concerter.

Le RCD et les islamistes comptent rejeter le plan d'action tandis que le FFS, le PT et le front El Moustakbel vont s'abstenir. Or, avant tout, Ahmed Ouyahia devra d'abord répondre aux préoccupations soulevées par les députés lors des débats. L'absence de chiffres et d'indices dans le plan d'action du gouvernement, le chômage, l'émission d'une nouvelle monnaie, l'argent du fisc et celui du circuit informel, le pouvoir d'achat sont autant de points soulevés par les intervenants au débat. Les députés ont mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la corruption, insistant sur l'impératif de garantir aux jeunes l'accès aux postes de travail en vue de les préserver contre ces fléaux.

Le Premier ministre va prendre le soin de répondre et d'expliquer la démarche du gouvernement. La question de la planche à billets qui a eu la part du lion lors des débats est un autre dossier sur lequel va s'exprimer le Premier ministre.

Les arguments avancés lors de la présentation du plan d'action par le Premier ministre n'ont pas convaincu les élus de l'opposition qui ont critiqué le choix du gouvernement.

En réponse aux inquiétudes exprimées par les élus peu convaincus de sa démarche, Ahmed Ouyahia va tenter de clarifier la démarche de l'Etat pour sortir de la crise avec moins de conséquences sur l'économie nationale. Rompu à ce genre d'exercice, le Premier ministre prendra tout son temps pour répondre soigneusement aux critiques les plus acerbes. Enfin, après l'APN, le plan d'action du gouvernement sera débattu devant les membres du Conseil de la nation lundi et mardi prochains et sera validé le jeudi d'après par les sénateurs. Autrement dit, le plan d'action sera entériné la semaine prochaine. Ainsi, le gouvernement va passer directement à la mise en oeuvre de sa feuille de route.