LOGEMENTS SOCIAUX Contestation à Aïn Bessem

Par Abdenour MERZOUK -

La ville de Aïn Bessem a vécu un jeudi mouvementé et pour cause: l'affichage de la liste des bénéficiaires de logements sociaux. Dès l'annonce de la nouvelle, une centaine de mécontents ont observé un sit-in devant l'entrée de la daïra. Un important dispositif de sécurité a été déployé tout autour du siège de la daïra mais également de la commune.

Deux jeunes sont montés sur un pylône électrique, menaçant de se suicider. Grâce au bon sens des fonctionnaires de police, lesquels ont convaincu les deux jeunes de descendre et d'engager la procédure réglementaire, en l'occurrence déposer un recours.

Précisons que l'opération d'attribution de 140 logements sociaux succède à une autre, menée au chef-lieu de wilaya où 814 logements ont été attribués.

Une autre opération est programmée pour le mois de décembre prochain. Avant ces deux distributions, Lakhdaria, Sour El Ghozlane, Bir Aghbalou et Raouraoua ont connu des opérations similaires.