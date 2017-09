BEJAIA Deux élus en arrivent aux mains

Par Arezki SLIMANI -

Un échange verbal entre deux élus de l'APW de Béjaïa tourne en rixe coûtant six points de suture et 15 jours de congé de maladie à l'un deux et des blessures à l'autre.

C'est le triste spectacle offert par deux élus de l'APW de Béjaïa, une institution qui n'en finit pas de faire parler d'elle. La tension monte en cette période qui précède un scrutin local qui ne suscite point dengouement, mais crée plutôt des tensions. Mercredi, en fin de journée, un élu du RCD et son homologue du RND, deux partis qui ne se différencient que par la lettre au milieu de leurs sigles, se sont donné en spectacle dans l'enceinte de l'institution.

Les recoupements d'informations en notre possession font état d'un échange verbal qui a tourné rapidement en rixe donnant lieu à une bagarre entre les deux hommes.

Hocine Kerrouche vice-président de l'APW de Béjaïa aurait fait les frais de cette dispute physique avec un élu RCD, avocat de profession. Ce qu'il confirmera dans un communiqué rendu public le lendemain. «Je viens de faire l'objet d'une agression caractérisée de la part de Djamel Benyoub, élu RCD à l'APW de Béjaïa», a indiqué Hocine Kerrouche précisant que «je me trouvais aujourd'hui aux environs de 17h dans l'enceinte de la wilaya de Béjaïa en compagnie de Saddek Kheladi, quand le sieur Benyoub apparaît à son tour à la wilaya. Arrivé à notre niveau, il salua mon camarade Kheladi, puis s'adressant à moi il me lança en kabyle: «Je ne saluerai pas les autres.» Surpris par une telle provocation gratuite, d'autant plus que je n'avais jamais eu le moindre antécédent avec lui, jusque-là, nos rapports ont toujours été corrects, j'ai alors demandé des explications sur son attitude». Hocine Kerrouche ajoute que «c'est alors qu'il s'est mis à m'accuser d'avoir 'saboté'' les listes de son parti au niveau des communes de la haute vallée.

Pendant que je lui expliquais que l'absence de son parti dans cette partie de la wilaya était à rechercher plutôt dans leur difficulté à se déployer, celui-ci se jeta sur moi et me renversa contre la baie vitrée de la porte d'entrée de la wilaya qui se brisera sur moi, m'occasionnant une blessure au dos». L'élu du RND a été ensuite conduit aux urgences de la polyclinique de Sidi Ahmed où les médecins lui ont effectué six points de suture avec un arrêt de travail de 15 jours. «Une plainte a été déposée le jour-même, par mes soins, auprès des autorités compétentes», conclut Hocine Kerrouche. De son côté, le RCD réagit sur la page Facebook de son bureau régional, soulignant que «Me Djamel Benyoub, élu APW à Béjaïa, avocat et secrétaire national du RCD, chargé des affaires juridiques, vient d'être victime d'un guet-apens dans l'enceinte du siège de la wilaya par l'élu du RND, en l'occurrence Hocine Kerrouche». Se faisant plus précis, le RCD dans sa version des faits «s'étant rendu à la direction de la réglementation et des affaires générales (Drag) pour s'enquérir des derniers délais de dépôt des listes, Me Benyoub en sortant, s'est vu confronté à un véritable complot digne des pires barbouzes des républiques bananières orchestré à son encontre par un sbire du parti de Ouyahia car il drive la liste du RCD à l'APW et en représailles aux interventions des députés du Rassemblement à l'encontre du Premier ministre à l'APN», rappelant au passage d'autres faits dont se serait rendu coupable l'élu du RND «après s'être pris à Rachid Saou, un autre élu du RCD dans la même assemblée en pleine réunion de travail de commission le 3 mai 2016, où une plainte avait été déposée et classée sans suites, le voici cette fois qu'il récidive avec une bestialité preuve de son aigreur maladive.

Me Benyoub s'en sort avec quelques blessures, un dépôt de plainte a été fait au niveau du commissariat du deuxième arrondissement», a indiqué encore le RCD, qui ne manquera pas de souligner le soutien et la solidarité de l'encadrement et le collectif militant de la wilaya à Me Benyoub.