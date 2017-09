COMMUNAUTÉ NATIONALE À L'ÉTRANGER A la recherche du lobby

Par Salim BENALIA -

Dans ses réponses aux députés et à l'issue de la présentation du projet de loi de finances 2018,le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a attiré l'attention sur une composante importante et indivisible de la société algérienne, à savoir les émigrés algériens. Il a en effet réitéré la volonté du gouvernement de renforcer le dialogue avec la communauté algérienne établie à l'étranger, exprimant son souhait de voir cette communauté s'ériger en lobby afin de contribuer au développement socio-économique de l'Algérie. Le gouvernement aspire à voir la communauté algérienne vivant à l'étranger constituer un lobby afin de participer activement à l'édification et au développement de l'Algérie, tout en faisant remarquer que ce plan d'action a abordé la question de la communauté nationale à l'étranger dans le chapitre réservé au renforcement de la stabilité, de la sécurité et de l'unité nationale, a-t-il souligné, relevant le rôle important que peut jouer cette communauté nationale dans le développement de l'Algérie, notamment en matière d'investissement que ce soit en Algérie ou à travers l'exportation du produit national. Ils sont plus de sept millions d'Algériens à vivre à l'étranger selon les chiffres communiqués par l'Aida ou Algerian International Diaspora Association.

Qu'ils soient établis en France, en Amérique du Nord ou ailleurs, leur apport ne peut être négligé, semble rappeler Ahmed Ouyahia à l'aune d'un exercice budgétaire particulièrement rigoureux et dont les lignes principales ont été communiquées aux représentants du peuple. Les émigrés, notamment l'intelligentsia, sont donc invités à contribuer au développement du pays, lequel se poursuivra en dépit des vicissitudes du moment, a laissé entendre le Premier ministre. «L'Algérie poursuivra son développement économique et social sous la conduite du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, malgré les critiques des «apprentis de l'opposition»», a asséné Ouyahia. Notons que le gouvernement attache une grande importance au rôle que peut jouer la diaspora algérienne dans la destinée de la nation.

«La diaspora algérienne est sensibilisée et prête à apporter son savoir-faire pourvu que les pouvoirs publics créent les conditions adéquates pour matérialiser des investissements en Algérie», avait récemment déclaré le président et cofondateur de l'Aida, Abdelouahab Rahim.