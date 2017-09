ECOLE, LOGEMENT ET PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ Les acquis sociaux seront préservés

Par Salim BENALIA -

Ouyahia qui établit un constat sans complaisance sur la situation financière en Algérie, promet que l'Etat ne se désengagera pas vis-à-vis de la protection du pouvoir d'achat du citoyen. Le Premier ministre rassure et énumère une série de mesures devant préserver les acquis sociaux et garantir la sérénité des citoyens. A la faveur des séances de débat autour du plan d'action du gouvernement, il a donc appelé à l'intensification des efforts pour surmonter la conjoncture difficile, sans toutefois toucher au sacro-saint principe d'Etat social qui fait d'ailleurs la force de l'Algérie. Ouyahia qui a évoqué plusieurs questions politiques, économiques, et sociales soulevées par les députés s'est montré intransigeant sur des questions clés comme les produits de première nécessité ou le logement. Il a affirmé que le gouvernement préservera les acquis sociaux, notamment la politique de subventions actuelle qui sera maintenue l'année prochaine. Dans la loi de finances 2018, le gouvernement n'envisage pas de renoncer à la politique de subventions actuelle, particulièrement pour ce qui est des produits de large consommation subventionnés comme l'huile, le sucre et le lait, a-t-il indiqué. Idem pour le logement. Après l'adoption du projet de loi sur la monnaie et le crédit, le financement des logements Aadl de type location-vente devrait être assuré par le Fonds national d'investissement FNI à travers l'injection de 250 milliards DA sous forme de crédits remboursables sur une durée de 30 ans, a en effet annoncé le Premier ministre. Mieux et afin de permettre le financement des cantines scolaires, Ouyahia a indiqué une approche de rationalisation qui permettra de distinguer l'essentiel du superflu. Ainsi et pour que les enfants mangent à leur faim dans les écoles, il évoque l'éventualité d'imposer une nouvelle taxe pour les voyages à l'étranger, écartant toutefois l'application de cette mesure en 2018. Une telle mesure serait de nature à rationaliser le comportement du consommateur algérien de manière à promouvoir le tourisme interne, a-t-il dit ajoutant que ces fonds pourraient être destinés au financement des cantines scolaires. Les réserves de changes de l`Algérie se sont établies à 103 milliards de dollars à fin août 2017, a rappelé le Premier ministre qui prévoit un recul des réserves de changes à 102 milliards de dollars en septembre en cours.