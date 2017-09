UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION A FAIT 17 MORTS L'hécatombe à Adrar

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le terrorisme routier fait encore des victimes (Photo archives)

Un grave accident a entraîné la mort de17 personnes et de cinq autres blessées mercredi soir à Bordj Badji Mokhtar.

C'est une véritable hécatombe. En l'espace d'une seule journée, les services de la Protection civile ont eu à déplorer au moins 24 morts dans des accidents de la route, survenus dans plusieurs wilayas du pays.

La Gendarmerie nationale a fait état du bilan le plus lourd, qui a été enregistré dans la wilaya d'Adrar, où un grave accident a entraîné la mort de 17 personnes et de cinq autres blessées. Cela s'est produit dans la soirée du mercredi, dans le Tanezrouft, au point kilométrique PK-400 sur le territoire de la wilaya déléguée de Bordj Badji Mokhtar, suite à une collision entre deux véhicules de type tout-terrain transportant des voyageurs, dans ce tronçon de la RN-6 reliant les communes de Reggane et de Bordj Badji Mokhtar, à quelque 570 km au Sud d'Adrar, a-t-on précisé.

Par ailleurs, la Protection civile a indiqué que parmi les morts, 11 sont d'origine étrangère et six sont algériens. Quatre blessés étrangers âgés de 18 à 21 ans qui souffraient de légères contusions ont été admis à la polyclinique de Bordj Badji Mokhtar, où ils ont subi des analyses et des radios.

Un autre blessé algérien de 20 ans qui conduisait l'un des deux véhicules, a été transféré d'urgence vers l'établissement hospitalier EPH de Reggane, ont fait savoir des responsables de cette structure.

Les mêmes sources ont indiqué que les équipes médicales ont été mobilisées et les dispositions prises au niveau de l'EPH-Reggane pour recevoir les corps des victimes de l'accident et entamer les prélèvements nécessaires aux analyses d'ADN devant permettre leur identification.

Il a été signalé, que les services de l'armée et de la gendarmerie, dont les véhicules étaient stationnés pas loin du lieu de l'accident, ont porté les premiers secours. Ce n'est que bien après, que la Protection civile est arrivée sur place à cause de la longue distance qui sépare Reggane de ce lieu. Une fois arrivés, ces derniers ont commencé à transférer les blessés vers les différents hôpitaux de Reggane.

L'état de la route, la visibilité et la vitesse sont pour le moment pointés comme étant les causes de ce drame. Toutefois, la Gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de manière plus exacte. Par ailleurs, mercredi dernier, les mêmes services ont dressé un bilan indiquant que sept personnes ont péri dans six accidents de la circulation qui se sont produits en 24 heures. C'est ainsi qu'on a appris que suite à une collision entre un camion et un véhicule léger, survenue dans la commune de Chiffa, la wilaya de Blida a déploré la mort de trois personnes et de trois autres blessées.



3 morts entre Khenchela et Mascara

Deux accidents ont fait trois morts. Le premier dans la wilaya de Khencela où une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée dans la nuit de jeudi à vendredi. L'accident s'est produit dans la commune de Tamza dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L'accident s'est produit au lieudit Trik El Jissr lorsqu'un conducteur d'un véhicule de tourisme a percuté un engin de goudronnage, stationné près de la route, a précisé à l'APS la même source détaillant la victime, âgée d'une vingtaine d'années, était décédée sur place. Le second a coûté la vie à deux personnes, sur la route à Sidi Kada. Une femme et une fille y ont laissé la vie, tandis que cinq autres personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu à Sidi Kada (Mascara), a indiqué hierla Protection civile. Ce drame s'est produit jeudi après-midi sur la Route nationale (RN) 14, à l'entrée de la commune de Sidi Kada, lorsqu'un véhicule a dérapé avant de se renverser, a précisé le responsable de la cellule de communication de la PC, le lieutenant Taher Mehenni.