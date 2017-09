IL A ABUSÉ D'UN GARÇON ET DE DEUX FILLETTES Un pédophile arrêté à Tlemcen

Les éléments de la brigade de protection de l'enfance relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont arrêté un auteur présumé de pédophilie, a-t-on appris hier de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

L'affaire a été révélée lorsque les éléments de la 5ème sûreté urbaine de Tlemcen avaient reçu un colis postal contenant un flash disk qu'un citoyen de la wilaya a retrouvé devant sa maison.

En visionnant ce support numérique, les policiers ont découvert des photos et des vidéos d'un pédophile auteur de violence contre des enfants (filles et garçons). Une enquête a été ouverte sur cette affaire par la brigade des mineurs, selon la même source. Les premièrs éléments de l'enquête ont permis de révéler l'identité de l'auteur présumé (39 ans) qui aurait attiré à son domicile des enfants qu'il agressait. L'identité de trois victimes, dont deux garçons âgés de 12 et 13 ans et une jeune fille de 20 ans a également été divulguée, a-t-on ajouté. L'enquête en présence des victimes a révélé que les actes de pédophilie se sont répétés plusieurs fois sous la menace de chantage du pédophile qui menaçait de publier leurs photos et les vidéos sur les réseaux sociaux. Le mis en cause a reconnu les faits et a été présenté par-devant le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen, qui l'a placé sous mandat de dépôt, alors que les éléments de ce service de police n'ont pas encore pu identifier les autres mineurs agressés par ce pédophile.