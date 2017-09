ORAN Le Salon talents et emploi les 28, 29 et 30 septembre

Le Salon talents et emploi sera, cette année aussi, à son traditionnel rendez-vous, les 28, 29 et 30 septembre 2017 au Centre des conventions Ahmed-Benahmed à Oran, et ce, dans sa 17e édition et pour la 7e année consécutive.

Organisé conjointement par The Graduate, Agence Conseil en communication & marketing RH, et Emploitic.com, site leader du recrutement sur Internet, le salon se tient cette fois-ci avec les précieux partenariats de la direction de l'emploi d'Oran, l'antenne régionale de l'Anem (Agence nationale de l'emploi), la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie.

Devenu, au fil de ses successives éditions, l'espace privilégié de rencontre entre les recruteurs et les candidats à l'emploi, tous profils confondus, le salon se propose ainsi de répondre judicieusement aux besoins, parfois urgents et très pointus, des entreprises en manque de compétences adaptées à leurs objectifs stratégiques.

Il leur offre aussi l'opportunité de mettre en avant leurs métiers, leurs projets et stratégies de gestion des compétences.

De même qu'il contribue, côté candidats, à la pleine expression des talents, d'hommes et de femmes, aguerris aux métiers les plus diversifiés. D'autre part, talents et emploi s'adresse à toutes les catégories de demandeurs d'emploi, qu'ils soient étudiants, jeunes diplômés, employés débutants, cadres confirmés et même des cadres dirigeants.

Afin de permettre, au préalable, à l'ensemble des participants (entreprises et candidats à l'emploi) une bonne préparation au salon, le site officiel de l'événement (www.talentsemploi.com) est déjà mis à la disposition du large public.

De précieux conseils, orientations et autres informations pratiques permettront sans doute une atteinte plus rapide et efficace des objectifs de chaque participant.

Le Salon talents et emploi voit la participation d'une trentaine de sociétés de divers secteurs d'activités dont l'agroalimentaire, les services, les finances ou encore la production. Parmi celles-ci, de prestigieuses entreprises qui ont choisi d'être sur place pour accueillir les candidats à l'emploi. Le salon bénéficie déjà du sponsoring officiel de la Société Générale Algérie, ABC Bank, l'hôtel Sheraton, l'hôtel Four Points et BAT et connaîtra la participation de la chaîne de distribution agroalimentaire Ardis, l'entreprise de construction automobile Renault Algérie, entre autres. Autant dire qu'un large panel de la population à la recherche d'emploi est concerné par cet événement où quelque 1000 postes d'emplois sont à pourvoir.

Quelque 8000 visiteurs sont attendus durant les trois jours du salon. Sur l'ensemble des visiteurs, il est attendu que les 50% représentent des étudiants, de jeunes diplômés et des débutants. Les employés confirmés et les cadres moyens devraient représenter 40%. Les 10% restant devraient compter parmi les cadres dirigeants, des chefs d'entreprises et des professionnels des ressources humaines. D'année en année, Talents et emploi gagne en efficacité et perfectionne ses méthodes et outils en vue d'offrir les meilleures conditions à tous les acteurs et permettre des échanges les plus fructueux.