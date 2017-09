DJAMILA KHIAR, PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES "Nous dénonçons cette pratique"

Par Madjid BERKANE -

Le phénomène des cours de soutien est relativement nouveau en Algérie. Il est apparu au début des années 2000, soit au moment où le phénomène de la surcharge des classes commençait à peser sur le niveau d'assimilation auprès des élèves. En l'absence d'une réglementation qui devait régir ce chapitre, le phénomène s'est propagé en toute liberté. Djamila Khiar, qui est directement concernée par cette question, nous donne sa lecture dans cette interview....



L'Expression: Deux semaines après la rentrée scolaire, les annonces de cours de soutien pullulent déjà. Quel commentaire en faites-vous en tant que Fédération des associations de parents d'élèves?

Djamila Khiar: Nous constatons ce phénomène avec désolation et le même sentiment de colère chaque année. Bien sûr, nous le dénonçons et nous tenons à appeler de nouveau les parents d'élèves à lutter contre.



En tant que Fédération nationale des associations de parents d'élèves, est-ce que vous avez initié des démarches auprès de la tutelle pour que cela change?

Oui, bien évidemment, nous avons interpellé la tutelle à maintes reprises. Le ministère du tutelle a réagi positivement. Il a adressé une note aux chefs d'établissement, afin d'interdire aux enseignants d'utiliser les salles des établissements pour dispenser ces cours. Cette note est parfaitement appliquée actuellement par les chefs d'établissement. Parallèlement à cela, le ministère a engagé des enseignants spécialement pour la prise en charge des élèves souffrant de retard, d'assimilation, et ce, à titre gracieux.



Sinon qu'est-ce que vous avez fait vous-même en tant que Fédération pour lutter contre ce phénomène?

Nous avons fait plein de choses. Nous avons effectué une large campagne de sensibilisation auprès des parents d'élèves quant à l'effet de ne pas inscrire leurs élèves.

Plus que cela, nous les avons incités même à dénoncer à chaque fois que c'est possible les cas d'enseignants surpris en train d'utiliser les garages et des caves pour dispenser leurs cours.

Parallèlement à cela nous avons pris des initiatives d'ouvrir les sièges de nos associations pour les enseignants, afin de dispenser justement des cours de soutien aux élèves souffrant de retard en termes d'assimilation dans certaines matières.



Par ailleurs, on affirme que ces cours ont beaucoup d'inconvénients sur le plan pédagogique. Quels sont-ils d'après-vous?

Vous savez, on ne peut pas parler des bienfaits de ces cours, du moment que ces derniers sont dispensés dans des lieux insalubres dépourvus de la moindre commodité nécessaire pour le bon déroulement des cours. De plus, ces lieux sont très surchargés. Ce qui est contradictoire avec l'idée de la dispense des cours de soutien exigeant normalement un nombre réduit des élèves.





Je pense que la responsabilité incombe à tout le monde: tutelle et parents d'élèves. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, j'interpelle tout le monde afin de lutter contre ce phénomène.

Entretien réalisé par Madjid Berkane