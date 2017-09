MOUVEMENT DE PROTESTATION DES SAGES-FEMMES Des sit-in seront organisés mardi

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les sages-femmes se rebiffent. Le Syndicat national qui les représente a annoncé dans un communiqué, la tenue de plusieurs rassemblements, mardi prochain, en guise de protestation au niveau des différentes structures hospitalières. Ces sit-in seront considérés comme étant un premier pas pour exprimer le ras-le-bol des sages-femmes quant aux conditions de travail pénibles qu'elles endurent, nous apprend la même source. Le syndicat appelle entre autres les autorités à intervenir de façon urgente pour l'amélioration de leur cadre de travail. Ce qui ne se fera que si l'Etat s'emploie à mettre les moyens matériels et humains nécessaires en oeuvre, rappelant que cela y va de leur sécurité. Car, expliquent-elles, leurs vies sont souvent menacées à cause des attaques et agressions qu'elles subissent quotidiennement. Par ailleurs, le même syndicat invite toutes les sages-femmes des quatre coins du pays à porter dès aujourd'hui des «gants noirs» à leur travail, dans le but d'attirer l'attention des autorités sur leur situation.

Ces sit-in sont prévus à partir de 9h du matin, souligne encore le document. Ce n'est pas par hasard que le Syndicat national des sages-femmes a prévu d'organiser ce rassemblement à ce moment précis. Cette initiative intervient sans doute après que le procureur général a requis un an de prison ferme pour les trois sages-femmes accusées dans l'affaire de la parturiente décédée à Djelfa avec son bébé. Celles-ci ont été accusées de négligence et de non-assistance à personne en danger.

Tout de suite après le décès de la jeune femme, les trois sages-femmes ont été mises en détention provisoire. Ce qui n'a pas été du goût du reste du personnel de la santé. Plusieurs sages-femmes avaient brandi la menace d'une démission collective si leurs collègues n'étaient pas libérées, se défendant que la faute n'incombait pas à ces trois sages-femmes, mais au manque de personnel médical. Elles ont pointé du doigt le ministère de la Santé, qui, selon elles, ne leur a pas offert un climat propice au travail. Elles ont par ailleurs dénoncé les graves lacunes engendrées par l'ingérence des autorités dans ce secteur, dont le manque flagrant de sages-femmes dans ces établissements, notamment dans les régions isolées. Pour elles, ce rassemblement sera l'occasion pour dénoncer les graves problèmes qu'elles rencontrent.