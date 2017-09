AHMED HALFAOUI, CONSULTANT EN ÉTUDES SOCIO-ÉCONOMIQUES "La vérité est dans les chiffres"

Par Mohamed BADAOUI -

Comment se fait concrètement un sondage?

Le sondage d'opinion aide à mesurer les grandes tendances d'une population. Il se fait à partir d'une base de données de laquelle on prélève un échantillon. Chez nous, c'est celle de l'Office national des statistiques qui sert de référence. Le recensement général de la population est une mine d'informations régulièrement mise à jour.

Le sondage est un travail d'équipe qui requiert la collaboration de plusieurs compétences: des statisticiens, des concepteurs de questions, des analystes et des enquêteurs.



Peut-on se fier aux sondages?

Oui, s'ils sont méthodiques, professionnels et neutres. Cela dit, on peut leur donner une orientation. Je vous donne un exemple. Si je vous dis «avez-vous peur d'être mordu par un serpent?» Comme tous les êtres humains, vous allez me répondre oui. J'ai déjà instillé la peur dans votre cerveau? Autre exemple plus politique celui-là. Si je vous pose la question «avez-vous peur d'une explosion sociale?», même si vous êtes suisse ou suédois, vous allez me répondre oui, bien sûr. Mais si je vous pose différemment la question à savoir «croyez-vous qu'il y aura une explosion sociale?» Je sonde votre opinion sans vous influencer.



Vous avez récemment mené un sondage au profit de l'association Rassemblent action jeunesse sur l'engagement des jeunes en politique. Qu'en avez-vous tiré?

Traditionnellement, les sondage électoraux précèdent les scrutins pour en prédire les résultats. L'enquête dont vous parlez s'est faite a posteriori pour mesurer l'accomplissement. Il en ressort une indifférence des jeunes pour la politique et à l'auto-organisation en général parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les partis politiques. Ces derniers ont une existence uniquement médiatique et une présence infinitésimale sur le terrain. Les jeunes ont inventé leur propre façon d'agir. Ils s'expriment par l'émeute. Ils brûlent des pneus pour se faire entendre, directement et sans intermédiaire par l'Etat. Même lorsqu'ils s'abstiennent de voter, ce n'est pas en réponse aux appels de boycott. Ils sont indifférents, c'est tout. Pour le reste, ils ne croient qu'à la culture émeutière.



Pensez-vous qu'en Algérie les personnes interrogées lors d'un sondage disent ce qu'elles pensent réellement ou travestissent-elles la vérité?

Je pense que oui. Elles disent la vérité. Nous ne vivons pas dans un Etat totalitaire où la parole est interdite. De toute façon, nos enquêteurs sont formés pour annuler le questionnaire s'ils sentent que la personne sondée ment ou se moque d'eux.