FAUTE DE SONDAGES EN ALGÉRIE L'opinion publique est tronquée

Par Mohamed BADAOUI -

Le sondage mesure les opinions

Dans les pays développés, les sondages d'opinion sont des instruments indispensables à la gestion et au gouvernement. En Algérie, ils sont quasi inexistants. Voici comment ils fonctionnent.

Il peut paraître étrange aux profanes qu'on puisse savoir à l'avance le nom du candidat qui sortira vainqueur d'une élection. Comment font, en effet, les instituts de sondage pour deviner les intentions de vote des électeurs en interrogeant quelques centaines parmi eux et découvrir ce que pense toute la population?

Le sondage mesure les opinions à partir d'un échantillon représentatif construit sur des critères communs aux habitants d'une région, d'un pays et même, s'il le faut, du monde entier. L'âge, le sexe, l'état matrimonial, la profession, le revenu, le niveau d'instruction, le lieu d'habitation ainsi que d'autres particularités influent, semble-t-il, sur nos motivations, nos décisions, nos attitudes et sur nos centres d'intérêt. En un mot, les sondeurs réunissent dans un groupe témoin des spécimens qui résument toute la société. Si, par exemple, le nombre de femmes représente 50% des habitants d'un pays, le fragment choisi doit en contenir autant. Il en va ainsi des étudiants, des travailleurs, des chômeurs et des divers types répartis en catégories socioprofessionnelles.

Oui, mais les humains ne réfléchissent pas tous de la même manière, pourrait-on dire. Faux. Car, si un individu est une entité psychologique complexe, une foule agit de façon souvent prévisible et candide. Le phénomène peut facilement être observé dans les gradins d'un stade de foot où les réactions du public peuvent être anticipées avec un haut degré de précision. Les sociologues appellent cette disposition de l'esprit «instinct grégaire.» L'adjectif grégaire vient de «gregis» qui, en grec, désigne le mouton.

Dans la rue ou dans un lieu public, une personne qui court dans un sens en alertant sur un danger aura de fortes chances d'entraîner derrière elle les autres et créer ainsi un mouvement de panique.

Schématiquement, c'est cette particularité de la dynamique de groupe qui permet aux sondeurs de prélever un échantillon d'une population, de l'étudier, d'extrapoler ensuite les données recueillies pour arriver à un résultat représentatif des tendances majoritaires.«Un sondage, c'est comme goûter à une soupe, dit Ahmed Halfaoui, spécialiste de la question. On en prend une cuillerée pour connaître sa teneur en sel, en épices et pour savoir si tous ces éléments se sont bien mélangés au reste des ingrédients.»

Aussi, grâce à l'évolution de la statistique et du développement de l'informatique, les sondages d'opinion peuvent aujourd'hui prédire avec des taux frôlant l'exactitude les comportements futurs des humains.

Cela dit, de telles études peuvent parfois se tromper, mais en règle générale, si la méthode est conçue avec rigueur et l'enquête menée avec soin auprès d'un public civilisé, les conclusions décriront une situation proche de la vérité. Néanmoins, on accuse souvent leurs auteurs de déformer les faits en fonction de desseins cachés ou d'agir sur l'opinion en la matraquant de chiffres voilés d'objectivité jusqu'à orienter ses choix. Les statistiques sont des informations et la tentation de les manipuler existe partout.

Cependant, dans les pays avancés, les sondages sont des instruments indispensables pour la bonne marche des affaires et des activités. Aucune entreprise sérieuse ne peut s'en passer avant de fabriquer un nouveau produit, lancer une campagne commerciale ou s'implanter dans un marché. Les gouvernements, quant à eux, s'en servent pour ajuster leur politique en fonction de la réalité du terrain ou anticiper les réactions à un programme qu'ils entendent adopter.

Ce n'est évidemment pas le cas de l'Algérie dont l'Office national des statistiques organise, pourtant, chaque 10 ans un recensement général de la population en plus de produire à longueur d'année des chiffres sur pratiquement tous les secteurs. Ici, le sondage d'opinion est assez marginal. Peu sont les organismes et les instituts qui s'occupent de savoir ce que pense la population sur tel ou tel sujet. Ce travail est accompli le plus souvent par des agences de communication, mais demeure rare. Les grandes questions et inquiétudes qui traversent la société restent inconnues faute de mesure.

Deux hypothèses peuvent expliquer cette situation: soit les pouvoirs publics et les sphères influentes, notamment les partis, les grandes organisations n'accordent aucune importance à l'opinion publique, soit elles se fient uniquement au flair, au bouche à oreille et au contact humain. Car comment expliquer qu'en deux décennies, il n'y ait eu qu'une vingtaine de sondages d'opinion? Il y a de quoi rester sans voix.