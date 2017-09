ELLE A FRÔLÉ LA BARRE DES 6% L'inquiétante montée de l'inflation

Par Mohamed TOUATI -

Dur, dur de remplir le couffin

C'est la totale. Les Algériens qui ont sans doute rarement autant souffert de la hausse de la température font face à une mercuriale dont la flambée est tout aussi exceptionnelle. L'été 2017 restera dans les annales...pour avoir été sans répit pour nos compatriotes qui ont suffoqué à cause d'une chaleur excessive tout en laissant des plumes sur le plan financier. Le quotidien de la ménagère n'aura pas été de tout repos. Il a été enregistré près de 6% d'inflation durant les huit premiers mois de 2017. «L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 5,9% jusqu'à août 2017», a annoncé l'Office national des statistiques cité par une dépêche de l'APS datée d'hier. «L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel en août 2017 est le taux d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte des 12 mois allant de septembre 2016 à août 2017 par rapport à la période allant de septembre 2015 à août 2016», expliquent par ailleurs les experts de l'ONS. Les prix des produits de large consommation ont augmenté de près de 2% en août 2017 par rapport au mois d'août de l'an dernier. «Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'indice des prix du mois d'août 2017 par rapport à juillet 2017, elle a augmenté de 1,8%.», a précisé la même source. Le mois d'août a par contre été particulièrement onéreux par rapport au mois de juillet.

En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une hausse de 3,6%, soulignent les rédacteurs du document de l'Office national des statistiques. A quoi est due cette envolée? Elle a été «induite essentiellement par l'augmentation des prix des produits agricoles frais», expliquent-ils. En effet, les prix des produits agricoles frais ont bondi de 7,5% en raison, essentiellement, de la hausse des prix de certains d'entre eux tels les fruits qui ont bondi de 21,6% alors que les légumes ont réalisé un saut de 25,2%.

Une légère accalmie a cependant été notée concernant le prix des viandes blanches, le poulet notamment, dont le kilogramme est négocié autour de 250 DA ainsi que le poisson, la sardine dont le prix du kg oscille autour de 150 DA. Des baisses ont été enregistrées en ce qui concerne la viande blanche (-5,2%) et les poissons (-2,3%), indiquent les chiffres de l'ONS qui font état, d'un autre côté, d'une augmentation modérée de l'ordre de 0,1% des prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires). Afin de se meubler et se soigner, les Algériens devront également débourser davantage. Les prix des meubles et des articles d'ameublement ont connu une hausse de1,2%. Ceux inhérents à la santé et à l'hygiène corporelle ont augmenté de 0,9%. Après les dépenses exceptionnelles du mois de Ramadhan, il a fallu faire face aux dépenses exceptionnelles et simultanées occasionnées par la rentrée des classes et le sacrifice du mouton de l'Aïd. La flambée des prix des produits de large consommation ne donne pas l'impression de vouloir laisser le moindre répit aux Algériens. Pour rappel, la loi de finances 2017 prévoit une inflation de 4%. Les prévisions du gouvernement pour la limiter à ce niveau-là semblent s'éloigner, surtout que le fait de recourir à la planche à billets augmenterait la probabilité du déroulement de ce scénario, affirment certains experts. Un pari que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a fait. Réponse dans un peu plus de trois mois.