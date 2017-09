ANP Gaïd Salah inspecte la 2ème Région militaire

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP a entamé hier, une visite de travail et d'inspection à la 2ème Région militaire à Oran où il supervisera un exercice tactique de tirs réels et procèdera à l'inspection de quelques unités de la région, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans la dynamique des visites sur le terrain aux différentes Régions militaires, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP effectue, à partir de ce dimanche 24 septembre 2017, une visite de travail et d'inspection à la 2ème Région militaire à Oran, où il supervise, à cette occasion, un exercice tactique de tirs réels «ASSIFA 2017» au titre de l'ouverture de l'année de préparation au combat 2017-2018, et procède également à l'inspection de quelques unités de la Région», précise la même source. Lors de la première journée de sa visite et après la cérémonie d'accueil au siège de la 8ème Division blindée, le général de corps d'armée, en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2ème RM, «a suivi un exposé donné par le commandant de la division, portant sur l'idée générale et les phases d'exécution de cet exercice qui vise à rehausser des aptitudes au combat et à la coordination entre les différents états-majors, à perfectionner les commandements et les états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux menaces éventuelles, ainsi qu'à l'évaluation des qualifications professionnelles du commandement et de l'état-major de la 8ème Division blindée et des unités de soutien quant aux mesures opérationnelles, à la préparation des documents et à la gestion des actions de combat», ajoute le communiqué du MDN. Par la suite, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection sur le terrain des unités participant à cet exercice.