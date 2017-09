PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL 194 dossiers déposés

Le jury du Prix du président de la République du Journaliste professionnel a clôturé le processus de candidature à l'issue duquel 194 dossiers, dans tous les genres déterminés par le règlement du Prix, ont été réceptionnés, a indiqué hier le ministère de la Communication dans un communiqué. Le jury a exprimé «toute sa satisfaction devant l'engouement pour le Prix qui se traduit par le nombre des candidatures, qui révèle une plus large participation par rapport aux éditions précédente». Ayant déjà formé deux sous-groupes, respectivement en charge de la presse écrite et la photographie, et de l'audiovisuel et du multimédia, le jury «Il poursuit l'étude des travaux et affine, au fur et à mesure, ses évaluations». «Il demeure mobilisé, pour ce faire, jusqu'à la proclamation des résultats définitifs et des lauréats du Prix du président de la République du Journaliste professionnel, le jour prévu, soit dans la soirée du 22 octobre 2017 à l'occasion de la Journée nationale de la presse», conclut le communiqué.