BOUIRA Opération clôturée

Par Abdenour MERZOUK -

Le dépôt des dossiers de candidature à l'élection des exécutifs communaux et de l'APW a été clôturé, hier, à minuit.. La révision des listes électorales qui a débuté le 30 août dernier et s'est terminée le 13 septembre a permis l'inscription de 11.613 nouveaux électeurs portant le nombre global à 515.841 électeurs. La révision des listes a permis l'inscription de 1489 nouveaux électeurs ayant atteint l'âge de voter, c'est-à-dire 18 ans, 3 682 changements de résidence et la radiation de 10366 personnes dont 2073 pour cause de décès, 3 281 doubles inscriptions intra-wilaya et 1990 extra wilaya. L'administration a ouvert 244 centres de vote qui abriteront 1071 bureaux. A Bir Ghabalou, Haizer, Khabouzia et Aïn Laloui, des bureaux de vote seront réservés aux femmes avec un encadrement féminin. C'est une première. 14.994 personnes seront réquisitionnées pour les besoins le 23 novembre prochain. Concernant les candidatures, 17 formations politiques et listes indépendantes ont retiré les formulaires de participation au double suffrage pour le choix des exécutifs communaux et des 42 élus de l'Assemblée populaire de wilaya.