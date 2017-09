BÉJAÏA Une manifestation de rue bloque la ville

Par Arezki SLIMANI -

Hier, il n'était pas du tout facile de se déplacer à Béjaïa, une ville déjà meurtrie par l'absence d'un véritable plan de circulation.

La réputation de la ville de Béjaïa prend un nouveau coup dur à la faveur d'une action musclée initiée, hier matin, par les habitants de la localité d'Ighil Ouazoug.

Les dernières pluies d'automne ont provoqué le débordement d'un oued, charriant des détritus divers et une inondation, qui n'a pas été du goût des riverains. Ces derniers n'ont pas trouvé mieux que de descendre dans la rue, hier matin. Donnant sur la voie principale, l'oued en question n'a pas été curé en raison d'une construction d'un citoyen, qui, selon les services communaux, avait eu gain de cause au niveau de la justice.

Hier, les citoyens, véritablement remontés, exigeaient la venue du wali pour constater d'abord les faits et prendre connaissance de ce dossier qui, à en croire certains, dépasse les prérogatives communales, sachant que le propriétaire ayant obstrué l'oued a eu gain de cause. Cette action de rue, spontanée faut-il le souligner, a provoqué un véritable blocage de la ville Hier, il n'était pas du tout facile de se déplacer à Béjaïa, une ville déjà meurtrie par l'absence d'un véritable plan de circulation. Depuis le temps qu'on en parle, le nouveau plan de circulation de la ville de Béjaïa ne voit toujours pas le jour. Une simple manifestation étouffe la ville et la rend impraticable. Ce qui s'est passé, hier, atteste de l'urgence de mettre en place ce plan tant attendu. Les Bedjaouis et leurs hôtes sont donc condamnés à continuer à vivre le cauchemar, à chaque fois qu'ils traversent les carrefours de la ville. Les policiers y font pourtant un énorme travail. Pourtant des solutions à ce cauchemar existent et tout le monde les connaît. Elles ont été proposées, à maintes occasions. Si vous venez de la ville, le bouchon commence au niveau du carrefour de Daouadji. C'est en effet à partir de là que vous devez, constamment, avoir un pied sur la pédale des freins, et l'autre sur l'embrayage. Si vous arrivez de Targa Ouzemour, les problèmes commencent à partir du stade de l'Unité maghrébine. Mais le plus gros des véhicules qui encombrent le carrefour de Aâmriou arrive d'Ihddadene, par le boulevard Krim-Belkacem. Et pour couronner le tout, le boulevard Krim-Belkacem est traversé par d'innombrables routes secondaires qui se croisent, formant de véritables goulots d'étrangement. Il faut avoir les nerfs en acier pour pouvoir faire quelques kilomètres dans une ville étroite qui reçoit des milliers de gens par jour. Chaque manifestation apporte son lot de douleurs pour les usagers, mais également pour les habitants qui voient d'un seul coup leurs quartiers servant de déviation.

Les usagers des axes routiers de la ville font comme ils peuvent pour rallier leurs destinations. Ce n'est pas toujours facile dans des rues étroites jouxtant des quartiers à forte densité populaire.