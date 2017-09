LE PHENOMÈNE SE PROPAGE DE VILLAGE EN VILLAGE Les citoyens stoppent les travaux mal faits

Par Kamel BOUDJADI -

Un phénomène bien particulier se développe ces temps-ci dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les villages qui y recourent sont de plus en nombreux. Les travaux de réfection et de bitumage des routes sont carrément stoppés par les citoyens de ces localités.

Les entreprises sont sommées de reprendre leur matériel et de cesser le travail.

Hier, c'était au tour des villageois de Attouche, situé dans la commune de Makouda, de s'élever contre l'entreprise chargée de la réalisation des travaux de bitumage de leur route. Dans une déclaration qu'ils nous ont remise, ces derniers accusent les autorités de laxisme envers des entreprises qui font un travail qui ne répond à aucune norme de qualité.

En effet, ces derniers ayant constaté des lacunes et des anomalies lors de la réalisation du premier tronçon, les villageois affirment, dans leur déclaration, avoir averti les élus locaux quant à ces manquements en matière de qualité. Mais, ils étaient loin de constater que les travaux ayant repris, les mêmes défaillances allaient être reconduites par l'entreprise.

Les villageois ajoutent, dans leur déclaration, qu'ils ont averti la subdivision des travaux publics de Tigzirt des anomalies. Après leur déplacement sur le terrain et le constat de visu de ces défaillances dans la réalisation, les villageois ont cru et espéré une réaction de ces responsables. Mais ce fut avec amertume qu'ils ont constaté ce laxisme qui apparaît dans la facilité avec laquelle l'entreprise a repris les travaux de la deuxième tranche sans être aucunement inquiétée.

Aussi, les villageois, se sentant trahis par leurs représentants qui ont visiblement pris le parti de l'entreprise, lancent un appel du pied au wali, Abdlekader Bouderbali, pour effectuer une visite sur le terrain.

Ces derniers ne comptent pas argumenter pour convaincre le premier responsable de la wilaya, mais ils comptent l'emmener voir de ses propres yeux les anomalies que les services concernés feignent de ne pas voir.

Par ailleurs, les villageois ne comptent pas se laisser faire cette fois-ci. Après une première action qui a consisté à s'élever eux-mêmes contre l'entreprise, ces derniers avertissent qu'ils passeront à des actions plus radicales dans leur contestation au cas où les élus et les responsables locaux persistaient dans leur démarche de dilapidation de l'argent du peuple.

Les avertissements sont clairs. Les citoyens s'élèvent vigoureusement contre cette dilapidation et le gaspillage de leur argent. Pis encore, les villageois n'accusent pas l'entreprise toute seule. Bien au contraire, les mis en cause sont essentiellement les responsables censés normalement veiller au grain.

Enfin, notons que ces derniers temps, les actions de ce genre sont de plus en plus nombreuses. Beaucoup de villages s'élèvent contre les entreprises réalisatrices à la place des services concernés qui eux laissent faire.

Les élus sont également interpellés étant l'émanation directe de la volonté populaire. Mais hélas, certains de ces élus mangent avec le loup et viennent pleurer avec les victimes, lors des campagnes électorales.