TIZI OUZOU Plusieurs partis font durer le suspense

Par Kamel BOUDJADI -

Beaucoup de partis maintiennent encore le suspense sur leurs listes.

La période de dépôt des dossiers de candidatures va être clôturée dans quelques heures et les partis jouent encore à cache-cache avec les électeurs. Hormis le FFS qui a publiquement annoncé sa liste à l'APW, les autres ne l'ont pas encore fait. Certains partis laissent planer le doute sur les personnes qui conduiront leurs listes à l'APW pour tâter le pouls des populations en vue d'éventuels remodelages de ces listes. Au niveau des communes, la bataille des candidatures fait encore rage à quelques heures de la clôture des candidatures. Dans certaines communes, connues pour leur grande densité démographique, les élections se jouent avant le jour J. Des tractations se font dès l'approche de la date en vue de jouer sur les équilibres sociologiques plus que politiques. En effet, les partis qui espèrent dominer les Assemblées tentent de rallier à leur cause de gérer les APC le plus grand nombre de tribus et de grands villages. Le phénomène n'est pas nouveau. Bien au contraire, les équilibres tribaux ont de tout temps primé sur les thèses politiques des «intellects» des partis. Rien de tout cela ne fait gagner une élection, nous explique, un ex-maire. Les élections, ajoute-t-il, ont toujours été gagnées grâce au réseautage des militants qui travaillent à rallier les grandes familles et les grands villages. De leur côté, ces derniers, pour aller voter, exigent en contrepartie des sièges à l'Assemblée pour eux. Les équilibres ont toujours dominé la scène électorale locale malgré les vaines tentatives de faire croire à la démocratie dans cette région. C'est archi-faux, affirme un autre militant qui a déchanté après une vingtaine d'années d'exercice démocratique.

Devant ce défi de jouer aux équilibristes, les partis dominants, le FFS, RCD, FLN et RND ont fini par obtenir des résultats presque identiques. Contraints à la cohabitation, ces derniers ont fini par accepter de travailler ensemble dans beaucoup de communes. Sur ce plan, les villages ont fait comprendre aux partis qu'aux élections, il n'existe pas de parti démocratique et d'autres qui ne le sont pas. Un autre fait qui a contraint certains partis à accepter de partager un terrain qu'ils ont cru acquis, l'absence de vote sur les revendications identitaires et culturelles. Avec les années d'exercice au niveau des Assemblées locales, les citoyens ont fini par se détromper de cette illusion qu'un maire fait campagne en exploitant la crise identitaire. L'exercice sur le terrain est un facteur qui a joué dans ce sens, mais le plus grand coup est celui de la reconnaissance officielle de la langue amazighe.

Enfin, en attendant le début de la campagne, il est à relever que les populations sont en colère contre la grande majorité des Assemblée sortantes. Rares sont les élus qui peuvent affronter les électeurs pour un second mandat. La preuve en est que pas plus tard qu'hier, les citoyens de quatre villages de la commune de Makouda ont dû faire le travail des élus et des services concernés en arrêtant l'entreprise réalisatrice de leur piste à cause des anomalies constatées. Ce rôle est celui des services concernés, mais c'est surtout celui des élus mandatés dans les dernières élections par les citoyens afin de veiller sur la cité. Le 23 novembre, le peuple aura son mot à dire et le peuple a toujours tenu sa promesse.