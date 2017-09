INTRODUCTION DE NOUVELLES FILIÈRES POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE L'agriculture nouvelle orientation des Cfpa

Les nouvelles spécialités introduites dans le champ du numérique concernent directement des secteurs dynamiques pour répondre aux besoins de l'économie nationale.

Un cycle de formation pratique en agriculture vient d'être initié à la faveur de 800 stagiaires des centres de formation professionnelle de la wilaya de Annaba. Une action qui s'inscrit dans le cadre d'un accord signé entre la direction de l'agriculture et les Cfpa de Annaba. L'accord est une opportunité pour les stagiaires de bénéficier d'une formation et d'apprentissage pratique dans diverses filières du secteur de l'agriculture, nous précise-t-on. Au terme de l'accord signé entre les deux parties, il est prévu une session de formation d'une durée de trois mois, suivie de stage pratique sur terrain. Il est signalé que l'initiative représente un apport qualitatif pour le secteur de l'agriculture dans la wilaya de Annaba. Dans ce sens, il convient de rappeler l'intérêt que porte, le secteur de la formation professionnelle à ce volet, l'agriculture en l'occurrence, notamment en cette conjoncture politico-économique. Une orientation qui tente un tant soit peu de booster le secteur de l'agriculture, à travers de nouveaux mécanismes économiques. Le secteur de la formation professionnelle en tant que partenaire incontournable, se veut être un pilier et pas des moindres dans le développement économique. De ce fait, les responsables du secteur s'orientent, mais surtout oeuvrent à répondre aux besoins du marché de l'emploi et de l'investissement en matière de formation qualifiées dont l'objectif vise surtout à booster les secteurs clés de l'économie nationale, l'agriculture et l'hôtellerie, notamment. Une orientation qui répond à la politique de l'Etat, portant la promotion des différentes filières relevant du secteur de l'agriculture, pour se défaire de la dépendance des hydrocarbures, notamment après la chute libre du prix du pétrole, ayant occasionné une crise économique aiguë, engendrant l'impératif recours à un plan d'austérité. Par ailleurs, et pour cette session de 2017-2018, les 12 centres de formation professionnelle et deux instituts du même secteur, ont enregistré la reprise de 7 000 stagiaires dans les 12 communes de la wilaya de Annaba. Signalons que le coup d'envoi de cette session, a été donné hier dimanche, depuis le centre de formation professionnelle d'El Hadjar, par le wali de Annaba, Mohamed Salamani. Une rentrée marquée par l'introduction de nouvelles spécialités figurant dans le champ du numérique en rapport direct avec les secteurs dynamiques pour répondre aux besoins de l'économie nationale. S'agissant des offres de formation, elles sont réparties nous précise t-on, en fonction de la discipline et sur la base des spécialités contenues dans la nomenclature officielle de la formation professionnelle, dont des spécialités liées aux métiers de l'industrie, de l'agriculture et du BTH et l'hôtellerie entre autres. Ces filières relèvent des secteurs, le moins qu'on puisse qualifier de vitaux pour la relance et le développement économique national. Un volet, qui passe impérativement par un réservoir de ressources humaines qualifiées, assurant une insertion facile des diplômés de la formation professionnelle sur le marché de l'emploi. Constituant la priorité pour le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage, tous les moyens humains et matériaux ont été mis en place, à la faveur de la modernisation et l'actualisation des méthodes de formation, en adéquation avec l'évolution des métiers et des techniques pour répondre de manière rapide et efficace aux besoins socio-économiques de l'Etat. Notons que le taux national des spécialités liées aux métiers de l'industrie pour 2017-2018 est de 26,46% de l'offre globale de formation. Quant aux métiers de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, il dépasse les 10%, alors que le bâtiment et travaux publics sont de l'ordre de 17,35%. Par ailleurs, il est prévu pour cette session de 2017, plus de 100 spécialités destinées aux jeunes sans niveau scolaire 2017. Signalons que le plan de charge du département du ministère de tutelle consiste pour l'année en cours en l'introduction de spécialités liées aux métiers de l'eau et de l'environnement dans 41 wilayas, aux énergies renouvelables dans 22 wilayas et à la télécommunication dans 33 wilayas.