IL PRÉSENTERA SON PLAN D'ACTION CE MATIN Ouyahia chez lui au Sénat

Par Nadia BENAKLI -

Devant l'absence de l'opposition, le gouvernement n'a rien à craindre des réactions des uns et des autres.

Ni enjeux ni la moindre surprise. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia se rendra ce matin au Conseil de la nation pour présenter son plan d'action. Ce test est loin d'être un exercice difficile puisqu'il s'agit d'une simple formalité à remplir. Comme le dicte la Constitution, le Premier ministre devra expliquer d'abord, les grands axes de son plan d'action aux sénateurs avant son approbation. Le passage par la chambre haute du Parlement est sécurisé sur toute la voie. Devant l'absence de l'opposition, le gouvernement n'a rien à craindre des réactions des uns et des autres. Contrairement à l'APN où l'opposition est présente, au Sénat elle ne compte même pas une dizaine de sénateurs. Composé en majorité du tiers présidentiel et des partis de la coalition FLN-RND, le gouvernement se retrouve chez lui et ne court aucun risque. Ce qui démontre que le gouvernement sera très à l'aise dans sa présentation du plan d'action. L'équipe Ouyahia se déplacera durant deux jours au Sénat pour entendre les préoccupations des membres du Conseil de la nation avant son approbation jeudi prochain. La plénière d'aujourd'hui va donner l'occasion au Premier ministre d'étayer ses arguments sur le choix adopté pour sortir de la crise économique. Devant l'inflation qui a atteint déjà les 6% marquée par la flambée des prix des produits de consommation et la chute du dinar, l'hôte du Sénat va tenter de rassurer davantage les Algériens sur le pouvoir d'achat. Il s'étalera largement sur ce sujet qui suscite des inquiétudes en raison de l'adoption du financement non conventionnel. Ahmed Ouyahia développera de nouveaux arguments pour convaincre les plus réticents sur l'efficacité du financement non conventionnel. Lors de sa réponse aux préoccupations des députés, le Premier ministre a accordé un intérêt particulier au financement non conventionnel en exposant les données financières et économiques de cette mesure, soulignant que le «gouvernement n'a rien inventé». Il a réfuté toutes les rumeurs relayées au sujet des conséquences du recours au financement non conventionnel à l'instar de l'augmentation de l'inflation à des niveaux élevés, le recul du pouvoir d'achat du citoyen et la dépréciation de la valeur de la monnaie nationale. Le Premier ministre n'a pas défini la valeur effective de la masse monétaire qui sera injectée dans l'économie nationale à travers le financement non conventionnel. «Ce financement est une affaire de gestion économique pour une période de cinq ans maximum qui dépend de données purement économiques, loin des calculs politiciens», a-t-il affirmé. Selon lui, le recours du gouvernement au financement non conventionnel évitera au pays une crise financière aiguë. «Le temps prouvera si le gouvernement avait raison ou tort d'adopter cette mesure, d'autant que les experts et les membres du gouvernement procèderont à l'étude de l'efficacité de cette mesure au cours des six prochains mois», a-t-il indiqué. Ahmed Ouyahia a souligné que le gouvernement se dirigera, d'année en année, et jusqu'en 2022 vers la réduction de la valeur de ce financement par la Banque d'Algérie, pour assurer la gestion et réaliser l'équilibre budgétaire. Les sénateurs vont, sans doute, interpeller le gouvernement sur les conséquences sur l'économie du pays. Or, le Sénat, qui est acquis d'office, va épargner donc le casse-tête des critiques acerbes au Premier ministre. Ce dernier aura droit à un soutien indéfectible de la chambre haute du Sénat. Jeudi dernier, le plan d'action du gouvernement a été adopté à la majorité par l'Assemblée populaire nationale (APN). Sur un total de 462 députés, 341 ont voté oui, 64 ont voté non et 13 députés se sont abstenus lors de cette séance qui a enregistré la présence de 355 députés et 63 votes par procuration.