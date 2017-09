LISTE DES CANDIDATS POUR LES ÉLECTIONS LOCALES Des noms indésirables au RND

Par Ikram GHIOUA -

L'atmosphère qui règne n'indique aucunement que le pays se prépare à des élections locales.

Que ce soit pour la liste des APC ou de l'APW, les noms des candidats portés sur la liste du RND sont à occulter, confient des sources. Il s'agit de personnes qui activent déjà dans d'autres partis comme le MPA ou des personnes ayant des antécédents judiciaires, à l'image des têtes de listes des APC. Chose qui a été dénoncée par des militants au sein de ce parti en pleine crise. Pour nos sources, le souhait était de voir des personnes intègres à la hauteur de la mission qui les attend. Car il s'agit avant tout de l'intérêt du citoyen, notamment du fait que le pays passe par une période très critique. Nos sources ont avancé les noms de ces personnes comme étant inaptes. Les choses ne sont pas si différentes au sein du FLN où les plus méritants ont été écartés pour laisser place aux personnes moins louables selon des militants de ce parti. Durant cette crise au sein des partis, la population se désintéresse complètement. Comme annoncé dans une précédente édition, l'on craint que le taux d'abstention soit plus remarquable que lors des élections législatives. L'atmosphère qui règne n'indique aucunement que le pays se prépare à des élections locales. Un autre problème s'est distingué à Constantine en prévision des élections locales du 23 novembre prochain.

Il s'agit, en effet, des difficultés rencontrées par plusieurs formations politiques devant confectionner leurs listes. Ces jeunes formations politiques dont celles qui entrent en course pour la première fois à Constantine, ont du mal à convaincre les citoyens de remplir les fiches de signatures. Plus de 2 000 signatures pour l'APC de Constantine, 1 650 pour El Khroub ou encore 1000 pour une petite commune telle Zighoud-Youcef.

Face aux grosses pointures comme le RND, FLN, PT ou ce qu'on appelle l'alliance islamiste, ces petites formations politiques sont restées en marge d'elles-mêmes avec du porte-à-porte, elles n'ont pas atteint leur objectif.