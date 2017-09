LA FORMATION PROFESSIONNELLE A FAIT SA RENTRÉE HIER la qualité sera de la partie

Par Madjid BERKANE -

Adaptation des spécialités en fonction des exigences du marché

Le coup d'envoi officiel pour cette année a été donné à partir de la wilaya de Aïn Defla par le ministre de tutelle Mohamed Mebarki.

L'ambiance était de retour hier, dans les instituts et centres de formation professionnelle du pays. Pour cause, la rentrée des classes dans le secteur de la formation et de l'enseignem'ent professionnels. Le coup d'envoi officiel pour cette année a été donné à partir de la wilaya de Aïn Defla par le ministre de tutelle Mohamed Mebarki. Totalement réhabilité, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels qui n'intéressait, il y a quelques années, que les «rejetés» du système éducatif, est devenu aujourd'hui le centre d'intérêt de plusieurs secteurs. En effet, il intéresse autant les opérateurs économiques que la société tout entière. L'adaptation de ses spécialités en fonction des exigences du marché de l'emploi et la valeur de ses diplômes pour faire valoir plusieurs avantages ont fait de lui un secteur incontournable. Pour les opérateurs économiques, le secteur de la formation professionnelle est le premier gisement de la main-d'oeuvre qualifiée. Il comble un déficit énorme que le secteur de l'enseignement supérieur a ignoré jusque-là, à savoir les métiers manuels.

C'est le cas des métiers en rapport avec le Btph, l'industrie, la mécanique et l'agriculture. Pour ce qui est de son importance aux yeux de la société, le secteur de la formation professionnelle est, pour beaucoup de jeunes qu'ils soient diplômés universitaires ou non, le seul sésame permettant d'accéder aux crédits bancaires. Autrement dit, le monde de l'entrepreneuriat. Cet intérêt croissant est traduit, faut-il le mentionner, par le nombre de diplômés et étudiants universitaires qui quittent les bancs des universités au profit de ceux des centres et instituts de la formation professionnelle.

Par ailleurs, il faut dire que le secteur de la formation professionnelle a gagné en attractivité auprès de la société, grâce à un certain nombre de mesures prises par le gouvernement. Il s'agit entre autres de l'amélioration des conditions d'accueil au niveau des instituts et des Cfpa. En effet, le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a pu réaliser et réhabiliter plusieurs centres et instituts. Il s'agit aussi de l'introduction de la prime et du système internat dans pratiquement la totalité des instituts. Quant à l'adaptation de nouvelles spécialités, il est à mentionner que le secteur de la formation professionnelle a introduit de nombreuses spécialités inexistantes il y a de cela peu du temps, et ce, dans plusieurs domaines. D'autres métiers qui n'existaient que dans certains centres du pays sont maintenant généralisés à travers tous les centres. C'est le cas des métiers de la maçonnerie, de la plomberie, de l'informatique et autres. En outre, le ministère de tutelle a procédé ces dernières années à former, selon les spécificités des wilayas. C'est ainsi qu'il a intensifié l'enseignement des métiers en relation avec le secteur agricole dans les wilayas à vocation agricole et ceux en rapport avec l'industrie dans les wilayas disposant des usines et de complexes industriels.De même avec les métiers ayant un rapport avec l'activité maritime dans les wilayas côtières. Dans le même ordre d'idées, le ministère de tutelle a introduit un Prix de la meilleure oeuvre. L'intérêt pour ce dernier ne cesse de croître auprès des stagiaires. Cependant il est à remarquer que le secteur de la formation professionnelle n' a pas encore atteint la perfection. Plusieurs opérateurs économiques peinent à trouver le profil recherché. Les instituts et les Cfpa forment certes des diplômés, selon ces opérateurs, mais leur qualification est très loin du niveau requis. Trouver un plombier, un électricien, un carreleur qualifié relève encore de l'impossible, déplorent les opérateurs. Dans le secteur de l'agriculture, la main-d'oeuvre qualifiée demeure encore rare. A noter que ce sont les diplômés de la formation professionnelle qui font la fierté et le bonheur des secteurs de l'agriculture et de l'industrie dans les pays dits développés. En Allemagne à titre d'exemple, il est très rare de trouver un chômeur parmi les diplômés du secteur de la formation professionnelle.

C'est le cas aussi aux Etats-Unis. Rappelons que le gouvernement en Algérie mise beaucoup ces dernières années sur ce secteur après la baisse des revenus du pétrole. Cela présage que ce secteur retrouvera assurément toutes ses lettres de noblesse dans les toutes prochaines années.