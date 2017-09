BÉJAÏA Deux délinquants arrêtés

Par Arezki SLIMANI -

B. S, un jeune homme âgé de 25 ans, natif de Béjaïa a été arrêté par les services de police de la ville de Béjaïa en possession d'une quantité de drogue (kif traité et psychotropes), déterminée et une arme blanche. Le jeune homme en question a été interpellé suite à un contrôle des policiers de la première sûreté urbaine de Béjaïa au niveau du barrage routier de sécurité.

Il a été présenté par-devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa. Il est poursuivi pour «détention de drogue et arme blanche». A la faveur d'un procès, il a été condamné après jugement à 3 mois de prison ferme et une amende de 2 millions de centimes. Par ailleurs, les policiers de la même sûreté de wilaya ont réussi à récupérer une moto volée et arrêté son voleur. Il s'agit de H.B. 28 ans natif de Béjaïa. Ce dernier faisait l'objet d'un dépôt de plainte, oeuvre de la victime, qui avait informé la police qu'un malfaiteur a volé sa moto et a pris la fuite, provoquant un accident de la route.

Ce dernier a été inculpé pour vol et état d'ivresse. Il a été présenté par-devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa, qui l'a placé sous mandat de dépôt en attendant sa comparution.