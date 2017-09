LA 2E ÉDITION DU SAFEM DU 27 AU 30 SEPTEMBRE À LA SAFEX Cap sur les formations d'avenir

Par Madjid BERKANE -

Le salon va se tenir sous le slogan: «Formation, Employabilité et Avenir.»

Après le franc succès que la première édition a réalisé l'année dernière auprès des jeunes à la recherche d'une bonne formation, le Salon national de la formation et des métiers de l'avenir(Safem) revient cette année dans sa deuxième édition. Prévu entre le 27 et le 30 de ce mois à la Safex, le salon est revenu, a indiqué hier, Ahmed Hanniche le commissaire du Safem avec beaucoup de nouveautés. Outre le nombre des écoles et des instituts qui a été revu à la hausse cette année, en passant d'une quarantaine d'écoles et instituts à 70 écoles et instituts spécialisés, le salon verra aussi une présence de plus en plus importante des sociétés publiques et privées. Ce sera aussi un espace de débats et d'information.

En effet, le salon verra, fera savoir le commissaire, l'organisation de plusieurs conférences et tables rondes. Les conférences et ateliers qui traiteront particulièrement de la thématique de la formation et l'orientation des visiteurs à la recherche d'une bonne formation, seront présentés par des experts en la matière, des cadres desdites écoles et des chefs d'entreprise. S'exprimant par ailleurs sur l'objectif de ce salon qui se tient cette année sous le slogan «Formation, Employabilité, Avenir», l'invité du forum d'El Moudjahid a indiqué que son but est d'aider les jeunes à faire le bon choix des formations et des spécialités.

De plus, le salon sera une opportunité, précise Ahmed Hanniche, pour les opérateurs économiques et les écoles et instituts exposants de signer des conventions quant au recrutement des stagiaires et d'offrir une chance à ces derniers de poursuivre leurs stages pratiques au sein de ces entreprises. Les opérateurs économiques ignorent beaucoup les compétences des stagiaires. Ainsi, ce salon va leur permettre de constater de près de quoi sont capables ces stagiaires. Quant aux jeunes à la recherche d'une bonne spécialité, ces derniers trouveront des conseillers sur place pour les orienter et les informer quant aux métiers recherchés dans le marché de l'emploi.

Présente au forum, Lynda Boutekrabt, directrice de l'Institut des sciences et techniques appliquées (Ista) et partenaire dans l'organisation du salon, a fait savoir que celui-ci ne s'intéresse pas uniquement aux jeunes à la recherche d'une formation, mais aussi aux cadres en quête de perfectionnement de leurs compétences. Le cadre a, selon Lynda Boutekrabt, toujours besoin de formation. «C'est pour cette raison d'ailleurs que je fais la différence entre l'expression formation professionnelle et formation professionnalisante», a-t-elle plaidé.

La nouvelle conjoncture économique du pays s'est imposée dans le choix des spécialités et le profil recherché par les opérateurs économiques. «Les jeunes à la recherche de la formation ont le droit de connaître exactement cette nouvelle nomenclature des spécialités», a-t-elle ajouté sur un ton des plus sérieux. Par ailleurs en ouvrant le débat, beaucoup d'intervenants ont soulevé de nombreuses questions.

Le problème de la reconnaissance des diplômes délivrés par ces écoles demeure toujours sans reconnaissance, tant de la part des opérateurs économiques que de la part de la Fonction publique. Ainsi, les stagiaires se retrouvent complètement égarés après la fin des formations qui sont dans leur majorité payantes. Certaines écoles et instituts privés se permettent, ont témoigné certains intervenants, de vendre même des diplômes sans que les stagiaires n'effectuent leurs formations.

Les organisateurs du salon qui ont reconnu à demi-mot cette pratique, ont fait observer que ce ne sont pas toutes les écoles privées qui se permettent ces dépassements. En plus, les stagiaires ne doivent pas se fixer comme objectif ultime de ces formations de dénicher un emploi. L'objectif premier doit être celui de la formation et du perfectionnement de leurs compétences et connaissances.