LE SG DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR LORS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE "On a recensé 620 listes APW et 9 562 listes APC"

Par Madjid BERKANE -

La campagne électorale débutera le 29 octobre prochain.

Animant une conférence de presse, hier, au siège du ministère de l'Intérieur pour rendre public le premier bilan, quant à l'opération du dépôt des dossiers de candidatures s'agissant des élections locales dont le délai a expiré avant-hier dimanche à minuit, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur Dahmoune Salah-Eddine a beaucoup de chiffres. Donnant en premier les chiffres en rapport avec le nombre de listes déposées, concernant les élections de wilayas APW, le conférencier a fait savoir que ces dernières sont au nombre de 620 listes réparties comme suit: 510 listes présentées par les formations politiques, 72 listes par des alliances politiques et 24 listes présentées par des indépendants. Le nombre de candidats prétendant à ces élections est de 16.600.

48% de ces candidats sont âgés de moins de 40 ans et 4, 8% sont âgés de plus de 60 ans. Sur ce nombre 34, 5% ont un niveau d'instruction universitaire, 52% ont un niveau secondaire et 13% ont un niveau primaire. Le taux de femmes candidates est de 28%. Abordant les statistiques en rapport avec les élections des communes APC, le SG du ministère de l'Intérieur a indiqué qu'il y a 9562 listes dont 8728 présentées par des formations politiques, 711 listes par des alliances et 151 listes par des indépendants. Le nombre total des candidats pour ces élections, fera savoir Dahmoune Salah-Eddine est de 165.000 candidats. Le taux des candidats dont l'âge ne dépasse pas la quarantaine est de 51, 5%. Ceux dont l'âge dépasse les 60 ans sont de 4, 5%. Sur ce nombre, 25% des candidats ont un niveau d'instruction universitaire, 58% du secondaire et 16% primaire. Le taux des femmes sur ce nombre est de 18%. S'exprimant en outre sur le nombre des alliances, le conférencier a indiqué qu'elles sont au nombre de cinq: El Binaa, El Fath, TAJ, El Fadjr. Toutes ces statistiques demeurent préliminaires, a tenu à affirmer Dahmoune Salah-Eddine. Car après l'étude des dossiers de candidatures, plusieurs listes seront rejetées. Toutefois, les formations politiques et les candidats indépendants auront un délai de trois jours pour présenter leurs recours. Les tribunaux administratifs auront de leur côté cinq jours pour étudier les recours déposés. Après quoi, les formations politiques et les candidats indépendants seront invités par l'administration pour animer la campagne électorale qui débutera le 29 octobre prochain. L'opération de la confection des listes s'est déroulée dans de très bonnes conditions. «On n'a été saisi par aucun parti ou candidat indépendant quant à une irrégularité quelconque», a affirmé le SG. Les partis ayant des difficultés pour confectionner des listes sont les petits partis dont la représentativité est faible, a fait observer en outre Dahmoune Salah-Eddine, en ajoutant que l'administration a été à la hauteur. «Les élections du 23 novembre prochain vont se dérouler dans la totale transparence», a promis le SG en pariant sur un fort taux de participation de la part des citoyens. Le caractère spécifique de ces élections est une assurance, quant aux taux de la participation. Le corps électoral est de 22 millions. La révision régulière des listes électorales débutera le 1er octobre et va s'étaler jusqu'au 31 du même mois. Rappelons que les élections locales vont se dérouler pour la première fois dans le cadre de la nouvelle Constitution. Cette dernière a prévu contrairement aux précédentes la création de la Haute Instance de surveillance des élections (Hiise). Le rôle de cette dernière est capital dans l'organisation des élections, a rappelé, hier, Dahmoune Salah-Eddine.