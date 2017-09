LA SÛRETÉ D'ALGER FAIT SON BILAN Le crime a baissé de 2% cet été

Par Massiva ZEHRAOUI -

Arrestation de 1494 personnes

2203 affaires ont été traitées durant cette même période, elles ont débouché sur l'arrestation de 2498 personnes.

Il y a eu moins de crimes cet été. La capitale a enregistré une baisse de 2% des délits en tous genres par rapport à 2016. Tel est le bilan avancé avant-hier par le chef de la sécurité publique de wilaya, Mohammed Filali. «Nous avons constaté une baisse de 2,28% de ces méfaits», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse organisée à Alger, portant sur les activités enregistrées durant la saison estivale 2017. Selon lui, durant cette période, près de 3 539 affaires ont été traitées parmi lesquelles 2 183 personnes ont été arrêtées. Donnant plus de détails sur ce bilan, le même responsable a soulevé qu'en ce qui concerne les affaires liées à l'atteinte aux personnes, ses services ont eu à traiter pas moins de 1684 affaires en 2017. «Celles-ci se sont soldées par l'arrestation de 1494 personnes», a-t-il détaillé. Pour ce qui est de l'atteinte aux biens, «1855 affaires ont été traitées et ont permis la neutralisation de 689 personnes». Contrairement à cela, les affaires de drogues sont en nette augmentation. Mohamed Filali a fait état de 2303 affaires traitées durant cette même période qui ont débouché sur l'arrestation de 2498 personnes. Il a signalé que pour le kif traité, les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi une quantité de 36 kg. Concernant les drogues dures, celui-ci relève une hausse de consommation comparativement à l'année écoulée. Ainsi, 14,04 gr d'héroïne ont été saisis en 2017 contre, 0,4 en 2016. Une hausse qui, souligne-t-il, est loin d'être négligeable. Idem pour la cocaïne où la consommation a plus que doublé, avec 82,92 gr en 2017 contre à peine 4 gr durant la même période. Pour ce qui est des psychotropes, une quantité de 10 469 comprimés ont été saisis par la Dgsn. Dans le but de renforcer la lutte contre la drogue, le chef de la sûreté d'Alger a fait part de la batterie de mesures prises dans ce sens par la direction générale de la Sûreté nationale. Des cellules d'écoute ont été installées afin de prévenir d'éventuelles victimes, principalement des jeunes des réseaux spécialisés dans le trafic de drogue. Le responsable a expliqué que cette opération est avant tout un travail de partenariat avec les parents de ces jeunes. «Grâce à cette méthode, nous avons pu récupérer six jeunes.» Il expliquera encore que le but de cette manoeuvre est d'éviter de présenter ces jeunes devant la justice. S'agissant du dispositif mis en place pour la rentrée scolaire de cette année, Mohamed Filali a relevé qu'il a été procédé à la sécurisation de 1461 établissements scolaires des différents paliers dans la capitale. Il a précisé à cet effet que 400 patrouilles de police ont été déployées pour assurer la sécurité à l'entrée et la sortie des élèves. En outre, concernant la sécurité publique, le responsable a fait état de 21.650 infractions routières impliquant 4758 retraits de permis. Pour ce qui est des accidents de la route, il fera encore remarquer qu'une baisse de leur nombre a été constatée cette année par rapport à 2016. Durant cette saison «nous avons enregistré 127 accidents de la circulation qui ont conduit à la mort de trois personnes». L'année dernière, «nous avons eu à déplorer la mort de six personnes dans 157 accidents de la route», a-t-il souligné. Mohamed Filali a tenu à préciser que l'effectif dégagé cette année est le même que celui de l'année dernière. Il a tenu à souligner par ailleurs, que la nouvelle stratégie menée par la Dgsn se base sur le principe de l'anticipation, à savoir, faire en sorte de prévenir les délits avant qu'ils ne soient commis.