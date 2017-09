DEUX EMBARCATIONS INTERCEPTÉES AU LARGE DE RAS EL HAMRA (ANNABA) L'émigration clandestine encore et toujours

Par Wahida BAHRI -

Deux groupes de prétendants à la traversée de la mort ont été interceptés respectivement à 11 et 12 milles au nord du cap de Garde, apprend-t-on de source maritime. Répartis en groupe de 13 passagers, les deux embarcations dotées chacune d'un moteur de 40 Ch, ont amorcé leurs traversées respectives dans la nuit de samedi à dimanche derniers depuis la plage de Oued Bakrat dans la commune de Séraidi et Oued Laghlem à Chétaïbi à minuit pour la première et une heure du matin pour la deuxième. Originaires de Constantine, Souk Ahras et Annaba, les prétendants à l'émigration clandestine, comptaient parmi eux, une femme de 22 ans enceinte de quatre mois. Découverts et interceptés par les éléments des gardes-côtes, les 26 harraga ont manifesté une résistance, dans l'espoir de pouvoir échapper aux Forces navales. Ces derniers déterminés à ne laisser échapper aucune embarcation, ont engagé une véritable cours-poursuite, aboutissant à la neutralisation des deux embarcations. Âgés entre 19 et 39 ans, les 26 harraga ont, été reconduits à la station maritime de Annaba où des mesures concernant leurs prises en charge ont été assurées par les éléments de la Protection civile et le Samu, avant de subir les mesures d'usage, l'identification et l'établissement de dossiers judiciaires, en vue de leur passage aujourd'hui, à la barre du tribunal correctionnel de Annaba, pour répondre de la tentative de quitter clandestinement le pays.

Une fois de plus, un autre groupe de harraga animé d'une forte intention de quitter le pays et rejoindre tant bien que mal leurs pairs déjà établis sous des cieux cléments de l'Europe, ont vu leur rêve payé à coups de millions de centimes, s'écraser comme l'écume sur les rochers des côtes de la Méditerranée. Il faut dire que le rêve de rejoindre les côtes de la rive européenne, l'île de la Sardaigne en l'occurrence devient de plus en plus difficile pour des milliers de jeunes qui, grâce à la vigilance des vigiles de la mer, se trouvent à chaque fois en patrouille au moment opportun, pour leur éviter un drame certain à ces clandestins et leurs familles.