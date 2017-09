GENDARMERIE NATIONALE DE ANNABA ET D'EL TARF Les nouveaux chefs de groupements installés

Par Wahida BAHRI -

Le colonel Maghalet Tahar, commandant régional de la Gendarmerie nationale, a procédé dimanche dernier, à l'installation des deux nouveaux commandants respectifs des groupements territoriaux des wilayas d'El Tarf et de Annaba. Achouri Hamel a été désigné à la tête du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'El Tarf, pendant que le lieutenant-colonel Touati Toufik a été nommé colonel du groupement de gendarmerie de la wilaya de Annaba. Des nominations qui interviennent, notons-le, dans le cadre du programme de mutation des éléments de ce corps militaire. Signalons que, le nouveau locataire du siège de la Gendarmerie nationale de Annaba vient en remplacement du lieutenant Darkaoui Tewfik, appelé à exercer les mêmes fonctions à la wilaya de Tiaret. Lors de la cérémonie d'installation à laquelle ont assisté les autorités civiles et militaires, le chef d'état-major de la 5ème Région militaire, Maghlat Tahar a, dans une allocution courte et précise, outre, la mise en exergue des efforts déployés par les éléments de son corps, dans la lutte contre toutes formes de criminalité; a également mis l'accent sur la nécessité de se conformer au plan établi par le Commandement national dans l'accomplissement de leur tâche. Dans ce sens, Maghlat Tahar a appelé les deux nouveaux chefs de groupements de Gendarmerie nationale de Annaba et d'El Tarf quant à l'usage maximal des moyens humains et matériels en l'occurrence, mis à leur disposition. Leur rappelant dans le même sillage leur principale mission, à savoir «rétablir le sentiment de sécurité et de sérénité», tant pour leurs wilayas respectives que pour les citoyens.